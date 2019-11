木村拓哉「本当のことを全部ぶっちゃけちゃいますと…」新アルバム提供曲を語る

木村拓哉が親交のあるゲストを迎え、人生をしなやかに生きていく様や、ゲストの秘めた魅力や強さに迫るTOKYO FMの番組「木村拓哉 Flow supported by GYAO!」。11月のマンスリーゲストは、シンガーソングライターのUruさん。11月3日(日・祝)の放送では、Uruさんが木村に楽曲提供した「サンセットベンチ」を初オンエアしたほか、楽曲にまつわるトークを展開しました。Uruさんは、2020年1月8日(水)に発売される木村のオリジナルアルバム『Go with the Flow』収録曲「サンセットベンチ」と「I wanna say I love you」の楽曲を提供しています。この日、初対面の木村は「本当にありがとうございました!」と感謝。そして、「本当のことを全部ぶっちゃけちゃいますと、Uruさん、もっと曲を書いてくれたんですよ。“嘘でしょ!?”ってくらい、短期間に3~4曲“ドン!”と届いて」と明かします。現在放送中の主演ドラマ「グランメゾン東京」(TBS系)の撮影現場までの移動中などに、Uruさんから届いた楽曲を「ずっと聴いていた」と語ります。続けて「Uruさんが“仮歌(デモ音源)”を歌ってくれていて、完成しているんです。“この曲いいな!”と思って……でも、女性のキーだし、Uruさんの声で完成しているから、これを男性のキーに下げたら“どうなっちゃうんだろう!?”と思った」と話します。そのことをスタッフに話し、男性が歌う設定でキーを下げ、仮歌も男性が歌ったバージョンを用意してもらったと言います。木村は「これは、本当に僕の個人的な意見なんですけど」と前置きし、「仮歌って、その曲の最初の“扉”じゃないですか。(男性版の)仮歌を聴いたら、『サンセットベンチ』じゃなくなっちゃったんですよ。『これ、違うよ』って言って。Uruさんが作ってくれた世界観が、全然“Uru”じゃなくなったんです。それで、『申し訳ないけど、もう1回、違う方で仮歌を録ってもらってもいいですか?』ってお願いした」と打ち明けます。新たな仮歌を聴いた木村は「あっ、この扉なら入っていけるかなという印象に変わって、実際に作業に移らせてもらったんです」と話します。Uruさんは、コーラスとしても参加してくれたそうで「僕、大丈夫でしたか?」と尋ねると、「大丈夫でした。感激です!」と笑顔で答えるUruさん。その返事に木村は「いまだったら直せますよ?『もうちょっとこうしない?』とか『ここは私、そういうつもりで書いたんじゃないんだけど』とかないですか? いまだったら直せますよ?」と笑いを誘います。自身が手がけた楽曲について、「木村さんって“海”のイメージがあって。女性側の目線で“男性がこんな風に思ってくれていたらうれしいな”というか、木村さんに歌ってほしい歌詞を想像して書いたので、私がすごく得をする歌詞になっています」と微笑む一幕も。木村が歌う「サンセットベンチ」のMVを観たと言うUruさん。「すごく素敵で……言葉にならないんですけど、なんかよかったな。“それ! それ!”って思いました(笑)」と感想を口にします。それを聞いた木村は「よかった~」と安堵の表情を浮かべ、「サンセットベンチ」を初オンエア。「曲を作ってくれた方が目の前にいて、その曲を聴くって……すごいシチュエーションですね(笑)。初かもしれない!」と話すと、Uruさんは「最初に楽曲提供のお話をいただいたときは、信じられなさすぎて。いま、こうして曲を流していただいて、目の前に木村さんがいらっしゃるので……本当なんだなって、いまちょっと実感しています」と感激しきりでした。次回11月10日(日)の放送も、引き続きUruさんをゲストに迎え、お届けします。お楽しみに!<番組概要>番組名:木村拓哉 Flow supported by GYAO!放送日時:毎週日曜 11:30~11:55パーソナリティ:木村拓哉番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/flow/