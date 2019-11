『ウルトラヒーローズ EXPO THE LIVE』に湊カツミとイサミ兄弟が出演決定！

円谷プロダクションは、ステージツアー『ウルトラヒーローズEXPO THE LIVE(エキスポ ザ・ライブ)』の福岡・大阪・札幌公演(2020年2月~3月開催)に、『ウルトラマンR/B(ルーブ)』より、湊カツミ(演:平田雄也)、湊イサミ(演:小池亮介)の主人公兄弟がゲスト出演することを発表した。



ウルトラマンシリーズ最新作『ウルトラマンタイガ』の主人公・工藤ヒロユキ(演・井上祐貴)やニュージェネレーションヒーローが出演するステージツアー『ウルトラヒーローズEXPO THE LIVE(エキスポ ザ・ライブ)』は、2019年11月から全国6都市で開催。豪華ゲストの出演、ニュージェネレーションヒーローたちの爽快なアクション、『ウルトラマンタイガ』のアナザーストーリーなど、見どころ満載のステージだ。



『ウルトラヒーローズEXPO THE LIVE』は、11月2日(土)の東京公演より全国ツアーがスタート。前作『ウルトラマンR/B』の湊カツミ・湊イサミの主人公兄弟が福岡公演より特別ゲストとして出演し、工藤ヒロユキやニュージェネレーションヒーローと共に戦いを繰り広げる。

お渡し会、ウルトラヒーローとの握手会付きスペシャルチケット先行抽選販売が11月11日(月) まで行われている。



さらにツアーファイナル横浜公演が追加決定! 2020年3月28日(土)に神奈川県民ホールで開催される。



(C)TSUBURAYA PRODUCTIONS CO., LTD.