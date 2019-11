木村拓哉「心のメモに留めていただきたい」シンガーソングライター・Uruの言葉に共感

木村拓哉が親交のあるゲストを迎え、人生をしなやかに生きていく様や、ゲストの秘めた魅力や強さに迫るTOKYO FMの番組「木村拓哉 Flow supported by GYAO!」。11月のゲストには、シンガーソングライターのUruさんが登場。11月3日(日・祝)の放送では、歌手を志したきっかけやお互いの印象などについてトークを交わしました。番組冒頭、この日がUruさんと初対面となる木村は、「どんなトークになるのか、全く見えていませんが、非常に楽しみです!」と心境を打ち明けます。というのも、2020年1月8日(水)に発売となる自身のアルバム『Go with the Flow』に楽曲提供してもらっただけに、とても楽しみにしていたそう。Uruさんは、2013年にYouTubeチャンネルを立ち上げ、新旧問わずさまざまな楽曲をカバーした動画を公開。楽曲の歌唱だけでなく、演奏、アレンジ、プログラミング、さらには動画の撮影や編集などの作業も自身でおこない、2016年6月にメジャーデビューを果たすまでに公開した動画は、100本に及びます。木村が、そんな彼女の存在を知ったきっかけは、ドラマ「HERO」(フジテレビ系)で共演した俳優の小日向文世さん。「いま、この場を借りて小日向さんにお礼を言わなきゃいけない」と切り出し、同作での撮影時のエピソードを話し始めます。それは、すごく緊迫したシーンの撮影の合間でのこと。「小日向さんが、『(モノマネしながら)木村くん、知ってる?』って(笑)。Uruさんが『夜空ノムコウ』をカバーした動画を僕に観せてくれたんです。『(再びモノマネで)これすごく良くない?』って言って、僕も『確かにいいっすね~!』って。それで、自分の携帯電話で“Uru”って検索したら、いろいろな曲が出てきて“うわっ、こんなにいろいろなバージョンがあるんだ!”と思って、全て聴かせていただきました」と話します。そして、「今回、『Go with the Flow』に『サンセットベンチ』と『I wanna say I love you』の計2曲をやらせていただいたんですけど、いま目の前にUruさんがいて、こうしてラジオをお届けできるのも小日向さんのおかげなんです」と笑います。そんなエピソードを知り、Uruさんは「ありがたいです」とうれしそう。木村が自身の印象を問うと、「いま目の前にいらっしゃるんですけど……信じられないというか、テレビのなかの方というイメージですね。私、『HERO』がすごく大好きで全部観ているんです。ドラマも数々拝見させていただいていたので、まさか本当にお会いできるなんて……いまもちょっとソワソワしています(苦笑)」と本人を前に恐縮しきり。そんなやり取りに木村は「歌声はよく聴いていたんですけど、お話をされるときも何だか耳元を刺激される声だなって」と声の印象を語ります。そして、「ラジオとかやったほうがいいんじゃないですか?」と提案も。「TOKYO FMの方、Uruさんの番組をぜひ1枠お願いします!」とプッシュし、笑いを誘います。Uruさんが音楽を始めたきっかけは、「もともと歌が好きだったこともあるんですけど、ピアノを習っていて。自分で楽譜を買って、弾きながら歌っているうちに“歌えたらいいな”と思っていたんです。歌手になるのは“きっと無理だろうな”“夢のまた夢”と思っていたんですけど、本気でやってみて、できなかったときに初めて『諦めた』と言おう、1回本気でやってみようと思ったから」と打ち明けます。熱い想いを聞いた木村は、リスナーに呼びかけます。「いま、この番組を全国で聴いてくださっているリスナーの皆さんに、ぜひ心のメモに留めていただきたい。“本気でやってみて、ダメだったら諦める”というモチベーションの方って割と少数派なのかなって。やる前に“ダメだったらどうしよう”って頭に浮かびがちなのかな。だから、Uruさんの言うように、やって、やって、やってみてダメだったらという道筋、自分に対するナビゲーションを、皆さんもしていただけたら」次回11月10日(日)の放送も、引き続きUruさんをゲストに迎え、お届けします。お楽しみに!<番組概要>番組名:木村拓哉 Flow supported by GYAO!放送日時:毎週日曜 11:30~11:55パーソナリティ:木村拓哉番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/flow/