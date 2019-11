ブンデスリーガ第10節の5試合が2日に行われた。

フランクフルトはバイエルンとホームで対戦。9分にジェローム・ボアテングが退場となると、数的優位に立ったフランクフルトのゴールラッシュ開幕。バイエルンのロベルト・レヴァンドフスキが記録更新となる開幕10試合連続ゴールを決めるも、反撃続かず5-1でフランクフルトが快勝した。なお、鎌田大地は64分から途中出場、長谷部誠はベンチから試合を見守った。

ライプツィヒはホームにマインツを迎えると、幸先よく5分に先制。ティモ・ヴェルナーのハットトリック含む8ゴールでマインツを粉砕した。

大迫勇也が先発出場したブレーメンはホームでフライブルクと対戦。ミロト・ラシカのゴールでわずか9分に先制に成功。しかし28分、ニルス・ペーターゼンに同点ゴールを返されてしまう。後半に入り59分、テオドール・ゲブレ・セラシェがゴールを決め勝ち越しに成功するが、ペーターゼンがまたも後半アディショナルタイムにゴール。劇的同点弾で最後に追いつき、勝ち点「1」を分け合った。なお、大迫は72分に交代でピッチを後にしている。

■ブンデスリーガ第10節

レヴァークーゼン 1-2 ボルシアMG

ドルトムント 3-0 ヴォルフスブルク

ライプツィヒ 8-0 マインツ

フランクフルト 5-1 バイエルン

ブレーメン 2-2 フライブルク

アウクスブルク vs シャルケ

デュッセルドルフ vs ケルン

ウニオン・ベルリン vs ヘルタ