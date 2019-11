国内最大規模の乙女フェス『アニメイトガールズフェスティバル2019』の情報をおさらい！

アニメイトガールズフェスティバル実行委員会が主催する『アニメイトガールズフェスティバル2019』(以下、AGF2019)が、2019年11月9日(土)・10日(日)の2日間、池袋サンシャインシティをはじめ、池袋の街ナカ施設で開催される。



本イベントは、今年で10周年を迎える国内最大規模の乙女向けイベント。今年はテーマを「パーティ」として、アニバーサリーに相応しい企画が多数用意されている。

AGF2019メイン会場では、120を超える出展ブースが集結! ブース内では各出展社の最新情報発表や限定グッズの販売などを行うほか、「噴水広場ステージ」では、さまざまな人気作品のステージイベントが実施される予定だ。



また、AGF2019のチケットが無くても参加出来る”街ナカ企画”では、各飲食店・アミューズメント施設などと一緒にイベントを盛り上げる連動企画や、体験型企画、トークイベントなど様々なイベントを展開。

今年はAGF10周年を記念して、大人気タイトル『ツキウタ。』とコラボしたイルミネーションが東池袋中央公園にて実施されることが決定し、東池袋中央公園の木々を華やかな電飾が彩る。

イルミネーションは入場無料とのことなので、足を運んでみてはいかがだろうか。



【開催概要】

イベント名:アニメイトガールズフェスティバル2019

開催期間:2019年11月9日(土)~11月10日(日)

開催時間:メイン会場 10:00~17:00(16:30新規最終入場) ※ファストチケット入場:9:00~

開催場所:メイン会場 池袋サンシャインシティ



■公式サイト https://agf-ikebukuro.jp/



■メイン会場内 出展ブース(フロアマップ)







今年は、WEBパンフレット(https://agf-ikebukuro.jp/s/agf/group/detail/web_pamphlet)で情報を簡単にチェックすることが可能に!



■メイン会場にて『THE KING OF FIGHTERS for GIRLS』の企画が実施決定!



1) 壁一面にぬいぐるみ!! KOFGファイターぬい無料ピールオフ企画

メイン会場内「Yellow AREA」特別協賛企画スペースにて、限定ボイスが聞けるQRコードつきの「ファイターぬい」を各日1800個無料配布!



※配布場所:Yellow AREA 特別協賛企画スペース付近



2) KOFGのメインキャラクターを演じるキャストによる「お渡し会」開催

『Green AREA』PRブース(1)の2日目にて、キャスト自ら手渡しで、お渡し会専用の『AGF2019×KOFG オリジナルポストカード』をプレゼント!



※配布場所:THE KING OF FIGHTERS for GIRLSブース【G-15】



■メイン会場のチケットが無くても楽しめる街ナカ企画が満載!



▲IKEBUKURO街ナカMAP



■Hareza池袋 harevutai企画

<『フットサルボーイズ!!!!!』初ステージイベント AGF2019 ~俺たち、恒陽学園高校フットサル部です!~>

10月4日に発表されたばかりのアニメ×アプリゲーム×フットサル試合イベントによる新型メディアミックスプロジェクト『フットサルボーイズ!!!!!』。キャストが初めてステージに登場! ステージ内では新しい情報も公開予定!

※開催日時:11月9日(土)15:00~予定



■東池袋中央公園企画

<AGF10周年特別企画!! 『TSUKIUTA. illumination Tree』>



<ARGONAVIS from BanG Dream! × AGF2019 スペシャルコラボレーション>

1)『ARGONAVIS from BanG Dream!』×アニメイトカフェキッチンカー in AGF2019

2)『ARGONAVIS from BanG Dream!』池袋街ナカスタンプラリー



<出張バンコク店 in AGF2019>

昨年好評だった『ツキプロミュージックボックス in AGF2019』の実施決定!



<『Circle~環り逢う世界~』HAZAMA広報部出張所>



■中池袋公園企画

<DDTプロレスリング×AGF2019 ~きらめく乙女の筋肉ランド~>

路上プロレスなどエンターテインメント性の高いプロレスを行う人気団体『DDTプロレスリング』と池袋の乙女の祭典『AGF2019』が、中池袋公園で奇跡のコラボレーション。

声優の米内祐希さんがMC・ゲスト解説として出演! さらに、サンリオが贈る次世代お笑いエンタメ企画『Warahibi!』の演者がセコンドとして登場決定! 池袋で、筋肉とプロレスの祭典を楽しもう!

※開催日時:2019年11月9日(土)・11月10日(日) 各日14:00~16:00予定



【対戦カード】

《11月9日(土)》

スーパー・ササダンゴ・マシン&大石真翔 with グラシッククラシック vs 彰人&勝俣瞬馬 with グッドバッティング青春

●セコンド:グラシッククラシック(演者:阿諏訪 泰義(うしろシティ)/金子 学(うしろシティ))

グッドバッティング青春(演者:白石兼斗/駒田航)



《11月10日(日)》

対戦カード:ケモナーマスク&上野勇希 vs MAO&坂口征夫



▲Warahibi!スペシャルコラボマッチ(11月9日実施)





▲旗揚!けものみちスペシャルコラボマッチ(11月10日実施)



(C)19 SANRIO (L)

(C)2019 暁なつめ/まったくモー助/夢唄/KADOKAWA/けものみち製作委員会



<Next Generation Festival 2019 Official Shop>

マリン・エンタテインメントの「Kashicomi」「M4!!!!」「SHALL WE BLACK OUT?」や、AGF2019オフィシャルサポーターユニット「あまさしお」など人気若手声優ユニットが大集結する『Next Generation Festival 2019』のOfficial Shopが、AGF2019期間限定で登場! 公式グッズを販売する。



< 「Next Generation Festival 2019」コラボ献血>

豊島区中池袋公園内のインフォメーションテントにて配布される参加券を献血受付期間中に対象の献血ルームにて提示し、献血に協力すると「Kashicomi」「M4!!!!」の特製缶バッジをランダムで1種プレゼント!



<出張! 趣味人専用書店「書泉グランデ」ボドゲ祭 in AGF2019>



<IKEBUKUROオータムカルチャーマルシェ2019>



■池袋周辺企画

<『ジェンダーレス男子に愛されています。』 in AGF2019>

アニメイト池袋本店で実施する展示企画やグッズ販売の他にも『ジェン愛』愛があふれる企画盛り沢山♡ 先日解禁されたグッズ画像の一部を紹介!!



▲めぐるくん2020年卓上カレンダー 2000円+税





▲スマホカバー 3500円+税





▲ハート型ミラー 900円+税



(C)ためこう/祥伝社フィールコミックス



<にゃんこパーティ with ネコリパブリック>



<『YUMETEN × AGF2019』 by animate cafe>

人気イラストレーター夢ノ内とAGF2019がコラボレーション!

昨年の3月に開催された個展『YUMETEN』の出張版がAGF2019の2日間開催される。

※開催場所:としま区民センター 6F



<コラボコースタープレゼントキャンペーン>

開催期間中、キャンペーン実施店舗を利用すると先着で、AGF2019限定描き下ろしのコラボイラストを使用した「コラボコースター(全19種)」をランダムで1枚プレゼント! 街ナカを巡ってコースターを集めよう!





(C)ARGONAVIS project.

(C)wave project

(C)Cygames, Inc.

(C)2019 Kon



<蒼井翔太のアナウンスで巡る池袋オススメスポット with IKEBUS>

蒼井翔太が、豊島区循環バス「IKEBUS」の車内アナウンスを期間限定で担当!

※実施日:2019年11月下旬より運行開始予定