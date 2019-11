アニソンの充実ぶりで知られるタワーレコード新宿店のアニメ担当バイヤー樋口翔さんが、アニソンの売れ筋や販売現場の生の声を伝える「新宿アニソンスコープ」。同店の10月21~28日の1位は、声優ユニット「DIALOGUE+」のデビューシングル「はじめてのかくめい!」でした。

◇先週の結果

「DIALOGUE+」は、女性声優8人で結成された新声優ユニット。デビューシングル「はじめてのかくめい!」の表題曲は、ロックバンド「UNISON SQUARE GARDEN」の田淵智也さんが作詞・作曲を手がけ、「アイドルマスター」や「アイカツ!」シリーズの楽曲を多く手がける田中秀和さんが編曲を担当したことも話題で、テレビアニメ「超人高校生たちは異世界でも余裕で生き抜くようです!」のオープニングテーマとなっています。メンバーの8人は、今秋にリリースされたスマートフォン向けゲーム「CUE! -See You Everyday-」にメインキャストとして出演しています。

続く2位には、アニメやゲームなどが人気の「BanG Dream!(バンドリ!)」シリーズに登場するガールズバンド「Afterglow」の5枚目のシングル「ON YOUR MARK」が登場。持ち味であるクールなロックサウンドを発揮した1枚に仕上がっています。3、4位には、スマートフォン向けゲーム「アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ」(デレステ)から、新CDシリーズ第1弾となる「THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER for the NEXT! 01 TRUE COLORS」、人気CDシリーズの第33弾「THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 33 Starry-Go-Round」がランクインしました。

ほかにも6位には、人気ゲーム「アイドルマスター SideM」のドラマCD「アイドルマスター SideM ドラマCD『Best Game 2 ~命運を賭けるトリガー~』」、7位には、テレビアニメ「アイドルタイムプリパラ」に登場する人気男子チーム「WITH」の初となるフルアルバム「ALWAYS WITH YOU!!!」、8位には、4人組声優ユニット「スフィア」の22枚目のシングルで、特撮ドラマ「ウルトラマンタイガ」の第2クールエンディングテーマとなっている「Sign」が登場しました。

◇今週の動向

キャラクターラッププロジェクト「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」の新ディビジョンであるオオサカ・ディビジョン「どついたれ本舗」のシングル「あゝオオサカdreamin’night」、テレビアニメ「ぼくたちは勉強ができない!」のオープニングテーマとなっている「Can now, Can now」、人気ゲーム「アイドルマスター ミリオンライブ!」発のCD「THE IDOLM@STER THE@TER CHALLENGE 01」、テレビアニメ「キャロル&チューズデイ」の劇中歌を収録した「TV animation CAROLE & TUESDAY VOCAL COLLECTION Vol.2」に注目しています。

◇タワーレコード新宿店アニソンコーナーランキング(左からタイトル、アーティスト)

1位 「はじめてのかくめい!」 DIALOGUE+ シングル

2位 「ON YOUR MARK」 Afterglow シングル

3位 「THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER for the NEXT! 01 TRUE COLORS」 Various Artists シングル

4位 「THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 33 Starry-Go-Round」 Various Artists シングル

5位 「神楽色アーティファクト」 まふまふ アルバム

6位 「アイドルマスター SideM ドラマCD『Best Game 2 ~命運を賭けるトリガー~』」 ドラマCD アルバム

7位 「ALWAYS WITH YOU!!!」 WITH アルバム

8位 「Sign」 スフィア シングル

9位 「THE IDOLM@STER MILLION THE@TER GENERATION 16 ピコピコプラネッツ」 ピコピコプラネッツ シングル

10位 「THE IDOLM@STER MILLION THE@TER GENERATION 17 STAR ELEMENTS」 STAR ELEMENTS シングル

◇プロフィル

樋口翔 タワーレコード新宿店7階(邦楽・販売促進)アニメ担当バイヤー。2014年に町田店から異動。アニメにハマったきっかけは「新世紀エヴァンゲリオン」「BLUE SEED」「VS騎士ラムネ&40炎」など1990年代の作品で、アニソンの中でもキャラソン、特にアイドルアニメ関連の楽曲を愛聴。マイアンセムは「アイドルマスターミリオンライブ!」から「Up!10sion Pleeeeeeeeease!」。お気に入りのアニメ、ゲーム作品は「プリティーリズム」「アイドルマスター」「フォトカノ」「サクラ大戦」など。