「友達が学校を辞める…つらい」17歳女子に贈る1曲

山内彰馬さんが、10月30日(水)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! 松田LOCKS!」に出演。リスナーから届いたお悩みに、自身の楽曲の中からオススメの1曲とアドバイスを贈りました。――リスナー(17歳・女性)のお悩み学校行きたくないのをこじらせて、部活まで行きたくなくなってきた。友達が文化祭終わったら辞めるから余計につらくなる。友達いなくなったら、完全に弁当食べるときとかぼっちになる。うわ、嫌だ。でも友達も前から辞めたいって言ってたから、いつかは来るとは思ってたけど。それに止めもしないけど……すごくつらい。――このリスナーのために山内さんが選んだ楽曲は、『Summer of Love』です。僕も覚えていないだけで、こういう悩みは学生時代にめっちゃあったと思うんです。僕は高校1年生のときに軽音楽部に入っていて、結局1年で辞めたけど今もこうやって音楽を続けていて……高校3年生のときには学校も辞めたけど、その後高卒の資格とって、大学に進学して……まぁ大学も辞めたんやけど。なんやろうな……。人ってそこでしか出来ひんことにとらわれがちだと思うんですけど、辞めた先で頑張れば、結果そこに辿り着くことって絶対出来るから。ほんまに嫌やったら、辞めたり逃げたりするのも一つの手段やと思います。そう考えてみたら楽になったりするから、もうちょっと楽に、気ままに生きて行こうぜ! って感じです。今回リスナーに贈った楽曲『Summer of Love』は、11月6日リリースのファーストミニアルバム「muse」に収録されています。