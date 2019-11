韓国のボーイズグループ・ATEEZが12月4日にアルバム「TREASURE EP.EXTRA:Shift The Map」で日本デビューを果たす。

ATEEZは2018年10月にデビューした「10代のA to Z(すべてのもの)」という意味を持つ8人組グループ。日本1stアルバムには「UTOPIA」「AURORA」の日本語バージョンを含む全11曲が収められる。また本作はDVDが付属するType-A、ATINY盤、CDのみのType-Zが用意され、Type-AのDVDにはリード曲「UTOPIA(Japanese Ver.)」のミュージックビデオとそのメイキング映像、ファンクラブ限定で発売されるATINY盤のDVDには「ATEEZ Special Movie IN JAPAN」と題した映像がそれぞれ収録される。アルバム発売に先駆け、明日11月3日にはリード曲「UTOPIA(Japanese Ver.)」の先行配信がスタートする。

なおATEEZは12月7日に東京・サンシャインシティ、8日に東京・ダイバーシティ東京プラザで日本1stアルバムの発売イベントを開催。7日は握手会、8日はミニライブとハイタッチ会を行う。

ATEEZ「TREASURE EP.EXTRA:Shift The Map」収録内容

CD

01. Hearts Awakened, Live Alive(Expression Revisited)

02. HALA HALA(Traditional Treatment Mix)

03. Pirate King(Overload Mix)

04. Treasure(Soothing Harmonies Mix)

05. UTOPIA(Japanese Ver.)

06. Say My Name(Flavor of Latin with Juwon Park)

07. ILLUSION(Chillin' With BUDDY Mix)

08. WAVE(Ollounder's Bold Dynamics Mix)

09. AURORA(Japanese Ver.)

10. Twilight(Classic BUDDY Mix)

11. Promise(Notation from Senor Juwon Park)

Type-A付属DVD

・UTOPIA(Japanese Ver.)Music Video+Making Movie

ATINY盤付属DVD

・ATEEZ Special Movie IN JAPAN

※「Promise(Notation from Senor Juwon Park)」の「n」はティルデ付きが正式表記。

ATEEZ JAPAN 1st Album「TREASURE EP.EXTRA:Shift The Map」発売記念イベント

2019年12月7日(土)東京都 サンシャインシティ 展示ホールB

2019年12月8日(日)東京都 ダイバーシティ東京プラザ 2F フェスティバル広場