全世界・全店舗で実施！　『BanGDream！×アニメイトワールドフェア2020』開催決定！

ブシロードは、アニメ、ゲーム、コミック声優によるリアルライブなど様々なメディアミックスを展開する次世代ガールズバンドプロジェクト『BanG Dream! (バンドリ!)』が、2020年2月14日(金)よりアニメ・コミック・ゲーム・キャラクターグッズの専門店アニメイトの全世界・全店舗、アニメイト通販で、『BanGDream!×アニメイトワールドフェア2020』を開催する事を発表した。それに先立ち、11月23日(土・祝)よりアニメイトオンリーショップも開催される。



『BanGDream!(バンドリ!)』とは、キャラクターとライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト。アニメ、ゲーム、リアルライブなどのメディアミックスを展開している。Craft Eggと共同開発のスマートフォン向けゲーム『バンドリ! ガールズバンドパーティ!』は、提供開始から3年目の2019年11月現在、ユーザー数が1000万人を突破するなど、今後も期待が高まっている。



『BanGDream!×アニメイトワールドフェア2020』は、2020年2月14日(金)~3月22日(日)まで全世界・全店舗で開催される。ワールドフェアにちなみ、旅行をテーマにした描き下ろしイラストも公開された。



その『BanGDream!×アニメイトワールドフェア2020』の開催に先立ち、『BanGDream!×アニメイトオンリーショップ~Road to ワールドフェア2020~』を11月23日(土・祝)~2月16日(日)まで開催。ピックアップバンドのスタンディパネルや衣装展示、スタンプラリーが実施される。



スタンプラリーは、11月23日(土) ~12月8日(日)までの期間中、『BanGDream!(バンドリ!)』関連キャラクターグッズを購入でスタンプカードをお渡し。12月11日(水)~以降は、『BanGDream!(バンドリ!)』関連キャラクターグッズを購入すると会計時にスタンプカードへピックアップバンドのスタンプが押印され、スタンプが5種全て揃うと<特典ポストカード>がプレゼントされる。



また、物販購入特典(オンリーショップ開催店舗・応援店にて開催)として、『BanGDream!』関連キャラクターグッズの購入・予約3000円(税込)ごとに【ライブパス風ステッカー】がランダムで1枚プレゼントされる。



(C)BanGDream! Project (C)Craft Egg Inc. (C)bushiroadAll Rights Reserved.

<フェア情報>

■『BanGDream!×アニメイトワールドフェア2020』

▼描き下ろしイラスト



開催期間:2020年2月14日(金)~3月22日(日)

開催店舗:全世界・全店舗・アニメイト通販



■BanGDream!×アニメイトオンリーショップ~Road to ワールドフェア2020~

開催期間:2019年11月23日(土・祝)~2020年2月16日(日)

開催店舗:

<オンリーショップ>アニメイト秋葉原本館・アニメイト大阪日本橋(O.N.SQUARE)

<応援店>アニメイト池袋本店・アニメイト札幌・アニメイト仙台・アニメイト横浜ビブレ・アニメイト新潟・アニメイト名古屋・アニメイト三宮・アニメイト京都・アニメイト広島・アニメイト福岡天神ビブレ

開催内容:『BanGDream!(バンドリ!)』関連商品の販売、及び、特別展示や物販購入特典などの配布。

※展示や特典配布は、PoppinParty、Afterglow、Pastel*Palettes、Roselia、ハロー、ハッピーワールド! の5バンドを、バンドごとにピックアップしたリレー形式での開催となる。



【ピックアップバンド】

①11月23日(土)~12月8日(日):Pastel*Palettes

②12月11日(水)~25日(水):Afterglow

③12月28日(土)~1月12日(日):PoppinParty

④1月15日(水)~29日(水):Roselia

⑤2月1日(土)~16日(日):ハロー、ハッピーワールド!



・ピックアップバンドのスタンディパネルや衣装展示(オンリーショップ開催店舗:アニメイト秋葉原本館・アニメイト大阪日本橋(O.N.SQUARE)のみ)



・スタンプラリーの実施(オンリーショップ開催店舗:アニメイト秋葉原本館・アニメイト大阪日本橋(O.N.SQUARE)のみ)

【スタンプ台紙配布期間】

2019年11月23日(土)~12月8日(日)

【スタンプ押印期間】

▼スタンプラリー台紙



①11月23日(土)~12月8日(日):Pastel*Palettes

②12月11日(水)~25日(水):Afterglow

③12月28日(土)~1月12日(日):PoppinParty

④1月15日(水)~29日(水):Roselia

⑤2月1日(土)~16日(日):ハロー、ハッピーワールド!

※⑤の期間にて特典ポストカードを引き換え。



・物販購入特典(オンリーショップ開催店舗・応援店にて開催)

▼ライブパス風ステッカー(各期間5種、全25種※ランダム配布)



※なくなり次第終了。

※スタンプラリー・物販購入特典について、CD、BD、DVD、書籍は対象外。



BanGDream!(バンドリ!)公式サイト https://bang-dream.com/

BanGDream!(バンドリ!)公式Twitter:@bang_dream_info