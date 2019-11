ウブロが2019 WBSC プレミア12オフィシャルタイムキーパーに就任

スイスを代表する高級腕時計ブランドであるウブロは、11月2日(土)より開幕する2019 WBSCプレミア12 のオフィシャルタイムキーパーに就任した。日本で開催される今年最高の国際野球大会をともに盛り上げる。



WBSCプレミア12は、2015年に初めて開催されました。4年ごとに催され、2回目となる今年は、2019年11月2日(土)から17日(日)まで開催される。WBSC世界ランキング上位12か国が、韓国、メキシコ、台湾のオープニングラウンドに参加し、予選を勝ち抜いた各グループ上位2チームは、日本で行われるスーパーラウンドへ進出。各スタジアムのバックストップ看板や外野フェンス看板に「HUBLOT」のブランド名が掲示され、試合のテレビ中継の画面にもオンスクリーンロゴが掲出される。



本大会決勝戦のMVPには、野球ボールをイメージしたゴールドスティッチの特別ストラップをあしらったウブロの「アエロ・フュージョン ヴィクトリー」が贈呈される。また決勝戦の敢闘賞及び、3位決定戦のMan of the Game賞として、他2名の選手にも、ウブロの時計を贈呈。



さらに、トーナメント期間中(11月2日~17日)、人気シリーズ「アエロ・フュージョン オールホワイト」または「アエロ・フュージョン クロノグラフ チタニウム」の購入者には、特別なゴールドスティッチを施したストラップをプレゼントするストラップキャンペーンも展開するとのこと。



ウブロは、常に、First(最初であること)、Unique(ユニークであること)、Different(唯一無二であること)を哲学として掲げ、国際的な野球大会とパートナーシップを締結した最初の高級腕時計ブランドでもあるのだ。初めてのWBSCプレミア 12の公式タイムキーパーとして、さらに初めての2017 ワールドベースボールクラシック(WBC)の公式タイムキーパーとしても活躍し、再びWBSCに参加。2019 WBSC プレミア12のオフィシャルタイムキーパーを務めることとなった。



ウブロは、ブランドの革新的なコンセプト「Art of Fusion (異なる素材やアイデアの融合)」によって定義され、アートやサッカー、モータースポーツを通じて、これまでも自社の持つ満ち溢れるエネルギーを表現してきた。WBSCプレミア12とのパートナーシップにより、ウブロと野球の魅力をさらに伝え、2019 WBSCプレミア12の興奮と最も記憶に残る瞬間を捉え、盛り上げてくれることであろう。