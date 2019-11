サンリオ初のお笑い芸人キャラクター集団「Warahibi!（わらひび！）」のアーティストデビューが決定！

サンリオ初のお笑い芸人キャラクター集団「Warahibi!(わらひび!)」のアーティストデビューが決定し、メインテーマを収録したシングルが2020年2月14日(金)に発売されることが発表となり、ジャケットイラストも公開された。



「Warahibi!」は、サンリオの新コンテンツとなる次世代エンタメ企画として、2019年4月より本格始動。架空のお笑い事務所「笑響芸能事務所」に所属しながら、サンリオ初のお笑い芸人となるキャラクター6組12人が、ネタアニメ動画配信、現実の舞台での2.5次元お笑いライブなどを通して成長していく物語となっている。

ネタの協力にはプロのお笑い芸人を起用しており、キャラクターの声やパフォーマンスを担当するのは、堀江瞬・沢城千春などの声優に加え、お笑い芸人「うしろシティ」の2人を含むバラエティ豊かなメンバーを揃えている。



アーティストデビューする彼らが歌うメインテーマ『GIFT for SMILE!』を手がけたのは、TVアニメ『おそ松さん』ED、TVアニメ『トリニティセブン』の劇伴&ED等を手掛けるTECHNOBOYS PULCRAFT GREEN-FUND。

今回のアーティストデビュー&CD発売の発起人であり、笑響芸能事務所に所属する、音楽ネタが得意なコンビ「まるおみすみ」の”まる”は、「チームWarahibi!がひとつになれる歌があったらいいなと思って、テクノボーイズさんと相方の三角と一緒に『GIFT for SMILE!』作りました! お笑いの楽しさって照れ臭くって普段言えへんけど、そこが伝わるとってもいい曲になりました!」とコメント。

また、まるから突然の音楽制作依頼を受けたTECHNOBOYS PULCRAFT GREEN-FUNDは、「まるおくんから曲を作ってほしいって聞いた時は、びっくりしたけど、嬉しかったです。お笑いの素晴らしさを言葉で表現するのは難しいですが、音楽に乗せることによって、ひとりでも多くの人に伝わればいいなと思っています」と、楽曲に対する想いを語った。



同時に公開された『GIFT For SMILE!』CDのジャケットイラストには、楽器を演奏したり歌ったりする「Warahibi!」メンバー総勢12名の楽し気な様子が描かれ、楽曲の仕上がりにも期待が高まる。



また、11月9日(土)、10日(日)に池袋で開催される「AGF2019」との大型コラボも決定している。





●「Warahibi!」メインテーマ『GIFT for SMILE!』CD情報

作詞・作曲・編曲:TECHNOBOYS PULCRAFT GREEN-FUND

歌:Team Warahibi!

あさやけレンジャーズ(小峰 純・福士 遥) CV.坂田 将吾・草野 太一

グラシッククラシック(関崎 秀治・浅宮 輔) CV.うしろシティ(阿諏訪 泰義・金子 学)

ま・み・む・メルシーズ(石井 奇跡・YU) CV. 沢城 千春・橘 龍丸

まるおみすみ(まる・三角 隆) CV.堀江 瞬・帆世 雄一

グッドバッティング青春(グッド春山・バッティング海人) CV.白石 兼斗・駒田 航

ハピネスコマンダー(紀月 照・紀月 明) CV. 小林 大紀・植木 慎英

<発売日>2020年2月14日(金)

<価格>2200円+税

<収録内容>

DISC1 GIFT for SMILE!

曲タイトル未定

GIFT for SMILE! <instrumental>

曲タイトル未定 <instrumental>

DISC2 ドラマCD うらばなしスペシャル

~「GIFT for SMILE!」レコーディング編~



