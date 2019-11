ももクロ、ギミックが効いたアーティストビジュアルを公開

ももいろクローバーZが、11月27日に発売する通算20枚目のシングル『stay gold』のアーティストビジュアルを解禁した。



読売テレビ・日本テレビ系 木曜ドラマF『チート~詐欺師の皆さん、ご注意ください~』の主題歌となっている今作。新ビジュアルは、奥行のある空間からメンバーがそれぞれどこからともなく現れているトリックアートのようなビジュアルとなっている。ドラマの主題歌でもある今回のタイトルに相応しいギミックが施されたビジュアルとなっている。



また、初公開となった新衣装では素材やテイストの異なった2つの衣装が1つに縫い合わされており、「行くぜっ!怪盗少女」の衣装を彷彿させる作りとなっている。もう1人の自分が対をなしているような、「2面性」を象徴した、スタイリッシュで大人らしいデザインに仕上がっている。





<リリース情報>



ももいろクローバーZ

20th SINGLE『stay gold』



発売日:2019年11月27日(水)

初回限定盤(CD+Blu-ray)※スリーブケース付き

価格:1682円+税

=収録内容=

・CD:「stay gold」(作詞:zopp 作曲・編曲:藤田卓也)他 予定

・Blu-ray:「stay gold」MUSIC VIDEO、MUSIC VIDEOメイキング映像収録予定



通常盤(CDのみ)

価格:1227円(税抜)

=収録内容=

・CD:「stay gold」(作詞:zopp 作曲・編曲:藤田卓也)他 予定



LIVE Blu-ray & DVD

『5th ALBUM『MOMOIRO CLOVER Z』SHOW at 東京キネマ倶楽部』

発売日:2019年12月25日(水)



【Blu-ray】

形態:Blu-ray+CD

価格:5800円(税抜)

映像特典:内容未定

※LIVE CD付



【DVD】

形態:DVD+CD

価格:4800円(税抜)

映像特典:内容未定

※LIVE CD付



=収録曲=

1. ロードショー

2. The Diamond Four

3. GODSPEED

4. あんた飛ばしすぎ!!

5. 魂のたべもの

6. Re:Story

7. リバイバル

8. 華麗なる復讐

9. MORE WE DO!

10. レディ・メイ

11. Sweet Wanderer

12. 天国のでたらめ

13. The Show

Encore. ももクロの令和ニッポン万歳!

※LIVE CD同内容



ももいろクローバーZ

5thアルバム『MOMOIRO CLOVER Z』(アナログ盤)

発売日:2019年12月25日(水)※初回限定生産

形態:LP2枚組

定価:3909円(税抜)



=収録内容=

1. ロードショー

2. The Diamond Four

3. GODSPEED

4. あんた飛ばしすぎ!!

5. 魂のたべもの

6. Re:Story

7. リバイバル

8. 華麗なる復讐

9. MORE WE DO!

10. レディ・メイ

11. Sweet Wanderer

12. 天国のでたらめ

13. The Show

Bounus. ももクロの令和ニッポン万歳!



<ライブ情報>



「ももいろクリスマス2019 〜冬空のミラーボール〜」

2019年12月7日(土)大阪府・大阪城ホール

2019年12月24日(火)・25日(水)埼玉県・さいたまスーパーアリーナ



ももいろクローバーZ 公式サイト:https://www.momoclo.net/