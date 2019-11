the band apart 20周年記念フェス、1年半の延期を経て開催決定

the band apartの結成20周年を迎えたフェスが来年4月18日、19日にメンバーの地元板橋で開催されることになった。



当初2018年10月に企画していた地元・板橋区での野外フェスが諸般の事情を調整し1年半の延期を経て遂に開催。会場は音楽フェスとしては初開催となる、メンバーの地元板橋区荒川沖のバーベキュー場。1日目はゲストバンドを招いたフェス形式、2日目はthe band apartワンマンを予定しているとのこと。



そして、同じく板橋の企業タニタとコラボレーションし、枚数限定でコラボ歩数計付きチケットの販売を始め、通常の音楽フェスとは異なる「ヘルスケア」を打ち出した企画も予定している。





<イベント情報>







TANITA × asian gothic label presents AG FES

「the band apart 20th anniversary」



2020年4月18日(土)・19日(日)東京都板橋区荒川戸田橋緑地バーベキュー場

2020年4月18日(土)フェス形式(the band apart + GUEST 5 BAND予定)

時間:開場 9:30 / 開演 11:00 / 終演 17:00



2020年4月19日(日)the band apart ワンマン予定

(開場後、the band apartライブまで弾語りライブ予定)

時間:開場 11:00 / 開演 11:30 / 終演 16:30



チケット:

2日通し券(TANITA×AG コラボ歩数計付き)12500円

2日通し券10000円

1日券(TANITA×AG コラボ歩数計付き)7990円

1日券5490円

※1000枚限定で、タニタとアジアンゴシックがコラボした歩数計付きチケットも販売します。

※歩数計は当日会場引換所にて引換となります。



ドリンク代無し、小学生以下無料

オフィシャル先行 : 受付期間:2019年11月1日(金)21:00~2019年12月1日(日)23:59

オフィシャル先行申込ページ 【PC・携帯・スマートフォン共通】

https://l-tike.com/st1/bahp

全国一般発売:2020年1月11日(土)AM10:00~