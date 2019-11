夏のアニメで一番歌われたアニソンを知りたい『本当に歌われているアニソン』夏アニメ編

第4回『本当に歌われているアニソン』ランキングでは6月~8月に発売されたアニソン、【夏アニメ】曲を対象に調査、業界最多30万曲の配信曲数を誇る業務用通信カラオケ「JOYSOUND」シリーズにて歌唱された楽曲の回数に基づき集計したアニソン・ランキングを公開する。



【夏アニメ】編には、『ダンベル何キロ持てる?』や、現在も放送中の『炎炎ノ消防隊』などが対象曲に入っている。また、TVアニメ以外でも『天気の子』、『きみと、波にのれたら』、『プロメア』など、劇場で公開されたアニメが多数対象曲に入るので、CMなどで聴きなれた主題歌の動きにも注目したい。



なお、対象曲は主題歌のリリース日で集計しているため、【夏アニメ】より春よりのアニソンがランクインこともある。



※オープニング、エンディングとしてメインで使われたもの以外は、挿入歌として記載。



〇対象曲:2019年6月1日~2019年8月31日に発売された曲

〇集計期間:2019年6月1日~2019年8月31日



<2019年 夏(6月~8月)発売曲ランキング>



【20位】This Night/天月-あまつき-

『Identity V 第五人格』1周年アニバーサリーソング



【19位】Ringing Bloom/Roselia

『BanG Dream! 2nd Season』主題歌



【18位】風たちの声 (Movie edit)/RADWIMPS

映画『天気の子』主題歌



【17位】祝祭 (Movie edit) feat.三浦透子/RADWIMPS

映画『天気の子』主題歌



【16位】METANOIA/水樹奈々

『戦姫絶唱シンフォギアXV』オープニング



【15位】氷に閉じこめて/Superfly

映画『プロメア』エンディング



【14位】veil/須田景凪

『炎炎ノ消防隊』エンディング



【13位】まっさら/KANA-BOON

『さらざんまい』オープニング



【12位】GONG/WANIMA

劇場版『ONE PIECE STAMPEDE』主題歌



【11位】新世界/BUMP OF CHICKEN

『ベイビーアイラブユーだぜ』テーマソング

(ロッテ創業70周年記念スペシャルアニメ)





【春アニメ】編の20位にランクインしていた『文豪ストレイドッグス』の主題歌「セツナの愛/GRANRODEO」が、【夏アニメ】編にも別バージョン違いとして「セツナの愛(TVサイズ)《アニメカラオケ》/GRANRODEO」が20位にランクインしていた。厳密にはリリース日が5月になるので「This Night/天月-あまつき-」が繰り上げのランクインとなった。



20位から11位までは、映画『天気の子』、映画『プロメア』、劇場版『ONE PIECE STAMPEDE』など劇場で公開されたアニメが多くランクインしている。



いよいよTOP10の発表! はたして【夏アニメ】編では、どんな主題歌がランクインしているのだろうか?



<2019年 夏(6月~8月)発売曲ランキング>



【10位】お願いマッスル/紗倉ひびき(CV:ファイルーズあい)、街雄鳴造(CV:石川界人)

『ダンベル何キロ持てる?』オープニング



【09位】月虹/BUMP OF CHICKEN

『からくりサーカス』第1クールオープニング/『からくりサーカス』第3クールエンディング



【08位】FIRE BIRD/Roselia

『BanG Dream! 2nd Season』主題歌



【07位】覚醒/Superfly

映画『プロメア』主題歌



【06位】P.A.R.T.Y. ~ユニバース・フェスティバル~/DA PUMP

劇場版『仮面ライダージオウ Over Quartzer』主題歌



【05位】Brand New Story/GENERATIONS from EXILE TRIBE

映画『きみと、波にのれたら』主題歌



【04位】大丈夫 (Movie edit)/RADWIMPS

映画『天気の子』主題歌



【03位】イコール/sumika

『MIX』オープニング



【02位】グランドエスケープ (Movie edit) feat.三浦透子/RADWIMPS

映画『天気の子』主題歌



【01位】愛にできることはまだあるかい/RADWIMPS

映画『天気の子』主題歌



1位は映画『天気の子』の「愛にできることはまだあるかい/RADWIMPS」が獲得。

この曲は、サントリー天然水『天気の子』「手のひらを空に」晴れ篇 CMソング、ミサワホーム『天気の子』コラボフェア「備える・守る・支える、ミサワホーム」CMソング、SoftBank『天気の子』「雨が好き」篇 CMソング、バイトル『天気の子』「アルバイトから、はじめよう」篇 CMソング、日清食品シーフードヌードル『天気の子』新・海・誠 篇 CMソングなど、5社のTVCMとコラボされている。



今回は、同じアルバム内の曲が複数ランクインしている傾向があったので、音楽配信で使われている「ジャケットで見るTOP20」も写真リストに用意した。ジャケットで見ると面白い結果になっている。



※ランキングは、オリジナルコンテンツを総合したランキングになります。

※ランキングは、JOYSOUNDシリーズを総合したランキングになります。

※アニソンには、アニメ、特撮、ゲームなどのジャンルを含みます。