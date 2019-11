日独の才媛DJが集う一晩限りのイベント、「Berlin x Tokyo 2019」が開催

クラブカルチャーで活躍する女性アーティストの存在を祝福する一晩限りの音楽イベント「Berlin x Tokyo 2019」が、11月29日(金)に「Circus Tokyo」で開催される。



本イベントは、ベルリンと東京が姉妹都市になってから25周年を迎えたことを記念して行われるもの。ベルリンからはDJ Sarah Farina、DASCOが今回のイベントのために緊急来日。国内からは「ナイトシーンで活躍する女性たちが、これからもっと活動しやすい環境を作っていくこと」を使命に活動を続けるNaz ChrisとKATIE SE7EN、そしてクラブシーンでの「セーファースペース」作りを目指しアクティブに活動を続ける音楽プロデューサー・DJ、Sapphire Slowsの出演が決定している。



また、その前日となる11月28日(木)には、インターネットライブ番組「DOMMUNE」にて、クラブイベントの出演者によるパネルディスカッション Scopes TOKYO x DOMMUNE 「Berlin x Tokyo 2019: Creating Togetherness in Club Culture」を配信。日独それぞれのクラブシーンで活躍する女性たちの存在、ナイトライフにおけるセーフスペースという概念、ジェンダーバランスの不均衡に対する問題提起や、従来的な仕組みを打開するための解決策の提案など、日独異なる視点からの熱いディスカッションを開催するほか、日独アーティストによるDJパフォーマンスも行われるとのこと。





<イベント情報>







Berlin x Tokyo 2019

2019年11月29日(金)東京都 Circus Tokyo

OPEN 22:00

ENTRANCE ¥2500



出演者:

Main Floor

DJ Sarah Farina (from Berlin)

DASCO (from Berlin)

Naz Chris

KATIE SE7EN

Sapphire Slows



Lounge

DJ Honeypants

DJ Emerald



scopes TOKYO x DOMMUNE

Berlin x Tokyo 2019: Creating Togetherness in Club Culture

配信日時:2019年11月28日(木)21:00~24:00

配信URL:http://www.dommune.com/

パネリスト:DJ Sarah Farina, DASCO,Sapphire Slows, Naz Chris