EXID、日本2ndシングルタイトル決定&日間の期間限定先行試聴も

韓国の5人組ガールズグループEXIDが12月に発売する2ndシングルのタイトルが『Bad Girl For You』に決定した。
今作も前作の「TROUBLE」に続き、m-floの☆Taku Takahashi氏がサウンドプロデュース、更に作詞・作曲にSOUL/R&B/K-POPをルーツに持つ新世代シンガーソングライターとして今話題のeill氏も参加した日本オリジナルソングとなっている。
また、現在東京SHIBUYA109 8階「DISP!!!」、大阪あべのキューズモール2階 SHIBUYA109 阿倍野「DISP!!!」にて行われている、ナタリーとのコラボポップアップストア「EXID -THE MARKET-」では、明日11月2日～11月4日まで店内にて新曲「Bad Girl For You」short ver.がオンエアされる。
さらに、12月7日に大阪・松下IMPホール、12月9日に東京・恵比寿ガーデンホールにてファンミーティングが開催されるとのこと。一般チケット販売も、本日11月1日18時より販売が開始されている。
＜リリース情報＞
EXID
2nd Single『Bad Girl For You』
発売日：2019年12月25日（水）
初回限定盤A（CD+DVD+グッズ）：2364円（税抜）
＝収録内容＝
[CD]
・Bad Girl For You
・C/W曲
[DVD]
Bad Girl For You MV＋メイキング映像
[グッズ]
アクリルスタンド（メンバーソロ 5種ランダム封入）
初回限定盤B（CD+DVD+グッズ）：2364円（税抜）
＝収録内容＝
[CD]
・Bad Girl For You
・C/W曲
[DVD]
2019年2nd JAPAN TOUR映像
[グッズ]
アクリルスタンド（メンバーソロ 5種ランダム封入）
通常盤（CDのみ）：1227円（税抜）
[CD]
・Bad Girl For You
・C/W曲
＜イベント情報＞
EXID×ナタリー #MOREMORE_EXID
ポップアップストア『EXID -THE MARKET- in SHIBUYA109』
場所：東京／SHIBUYA109 8階「DISP!!!」、
大阪／あべのキューズモール2階 SHIBUYA109 阿倍野「DISP!!!」
開催日時：2019年10月22日（火）〜11月4日（月祝）
営業時間：10:00〜21:00（モールの営業時間に準ずる）
https://live.natalie.mu/exid/
「EXID 2019 Winter Fan Meeting in Tokyo/Osaka」
・2019年12月7日（土）大阪／松下IMPホール
第1部 開場13:00 / 開演14:00
第2部 開場17:00 / 開演18:00
・2019年12月9日（月）東京／恵比寿ガーデンホール
第1部 開場14:00 / 開演15:00
第2部 開場18:00 / 開演19:00
全席自由：8500円（税込）
一般チケット発売：11月1日（金）18:00より販売開始
各プレイガイドにて。
EXID JAPAN OFFICIAL SITE：https://exid-official.jp/
韓国の5人組ガールズグループEXIDが12月に発売する2ndシングルのタイトルが『Bad Girl For You』に決定した。
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