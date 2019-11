EXID、日本2ndシングルタイトル決定&日間の期間限定先行試聴も

韓国の5人組ガールズグループEXIDが12月に発売する2ndシングルのタイトルが『Bad Girl For You』に決定した。



今作も前作の「TROUBLE」に続き、m-floの☆Taku Takahashi氏がサウンドプロデュース、更に作詞・作曲にSOUL/R&B/K-POPをルーツに持つ新世代シンガーソングライターとして今話題のeill氏も参加した日本オリジナルソングとなっている。



また、現在東京SHIBUYA109 8階「DISP!!!」、大阪あべのキューズモール2階 SHIBUYA109 阿倍野「DISP!!!」にて行われている、ナタリーとのコラボポップアップストア「EXID -THE MARKET-」では、明日11月2日~11月4日まで店内にて新曲「Bad Girl For You」short ver.がオンエアされる。



さらに、12月7日に大阪・松下IMPホール、12月9日に東京・恵比寿ガーデンホールにてファンミーティングが開催されるとのこと。一般チケット販売も、本日11月1日18時より販売が開始されている。





<リリース情報>



EXID

2nd Single『Bad Girl For You』

発売日:2019年12月25日(水)



初回限定盤A(CD+DVD+グッズ):2364円(税抜)

=収録内容=

[CD]

・Bad Girl For You

・C/W曲

[DVD]

Bad Girl For You MV+メイキング映像

[グッズ]

アクリルスタンド(メンバーソロ 5種ランダム封入)



初回限定盤B(CD+DVD+グッズ):2364円(税抜)

=収録内容=

[CD]

・Bad Girl For You

・C/W曲

[DVD]

2019年2nd JAPAN TOUR映像

[グッズ]

アクリルスタンド(メンバーソロ 5種ランダム封入)



通常盤(CDのみ):1227円(税抜)

[CD]

・Bad Girl For You

・C/W曲



<イベント情報>



EXID×ナタリー #MOREMORE_EXID

ポップアップストア『EXID -THE MARKET- in SHIBUYA109』

場所:東京/SHIBUYA109 8階「DISP!!!」、

大阪/あべのキューズモール2階 SHIBUYA109 阿倍野「DISP!!!」

開催日時:2019年10月22日(火)〜11月4日(月祝)

営業時間:10:00〜21:00(モールの営業時間に準ずる)

https://live.natalie.mu/exid/



「EXID 2019 Winter Fan Meeting in Tokyo/Osaka」



・2019年12月7日(土)大阪/松下IMPホール

第1部 開場13:00 / 開演14:00

第2部 開場17:00 / 開演18:00



・2019年12月9日(月)東京/恵比寿ガーデンホール

第1部 開場14:00 / 開演15:00

第2部 開場18:00 / 開演19:00



全席自由:8500円(税込)



一般チケット発売:11月1日(金)18:00より販売開始

各プレイガイドにて。



EXID JAPAN OFFICIAL SITE:https://exid-official.jp/