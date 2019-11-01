EXID、日本2ndシングルタイトル決定&日間の期間限定先行試聴も

韓国の5人組ガールズグループEXIDが12月に発売する2ndシングルのタイトルが『Bad Girl For You』に決定した。



今作も前作の「TROUBLE」に続き、m-floの☆Taku Takahashi氏がサウンドプロデュース、更に作詞・作曲にSOUL/R&B/K-POPをルーツに持つ新世代シンガーソングライターとして今話題のeill氏も参加した日本オリジナルソングとなっている。



また、現在東京SHIBUYA109 8階「DISP!!!」、大阪あべのキューズモール2階 SHIBUYA109 阿倍野「DISP!!!」にて行われている、ナタリーとのコラボポップアップストア「EXID -THE MARKET-」では、明日11月2日～11月4日まで店内にて新曲「Bad Girl For You」short ver.がオンエアされる。



さらに、12月7日に大阪・松下IMPホール、12月9日に東京・恵比寿ガーデンホールにてファンミーティングが開催されるとのこと。一般チケット販売も、本日11月1日18時より販売が開始されている。





＜リリース情報＞



EXID

2nd Single『Bad Girl For You』

発売日：2019年12月25日（水）



初回限定盤A（CD+DVD+グッズ）：2364円（税抜）

＝収録内容＝

[CD]

・Bad Girl For You

・C/W曲

[DVD]

Bad Girl For You MV＋メイキング映像

[グッズ]

アクリルスタンド（メンバーソロ 5種ランダム封入）



初回限定盤B（CD+DVD+グッズ）：2364円（税抜）

＝収録内容＝

[CD]

・Bad Girl For You

・C/W曲

[DVD]

2019年2nd JAPAN TOUR映像

[グッズ]

アクリルスタンド（メンバーソロ 5種ランダム封入）



通常盤（CDのみ）：1227円（税抜）

[CD]

・Bad Girl For You

・C/W曲



＜イベント情報＞



EXID×ナタリー #MOREMORE_EXID

ポップアップストア『EXID -THE MARKET- in SHIBUYA109』

場所：東京／SHIBUYA109 8階「DISP!!!」、

大阪／あべのキューズモール2階 SHIBUYA109 阿倍野「DISP!!!」

開催日時：2019年10月22日（火）〜11月4日（月祝）

営業時間：10:00〜21:00（モールの営業時間に準ずる）

https://live.natalie.mu/exid/



「EXID 2019 Winter Fan Meeting in Tokyo/Osaka」



・2019年12月7日（土）大阪／松下IMPホール

第1部 開場13:00 / 開演14:00

第2部 開場17:00 / 開演18:00



・2019年12月9日（月）東京／恵比寿ガーデンホール

第1部 開場14:00 / 開演15:00

第2部 開場18:00 / 開演19:00



全席自由：8500円（税込）



一般チケット発売：11月1日（金）18:00より販売開始

各プレイガイドにて。



EXID JAPAN OFFICIAL SITE：https://exid-official.jp/