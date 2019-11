トム・ヨーク、『ANIMA』から「Last I Heard」のMVを公開

トム・ヨークが、6月にリリースされた最新ソロ・アルバム『ANIMA』から「Last I Heard」のミュージックビデオを公開した。



全編モノクロの今作は、NYブルックリンの映像制作会社Art CampとSaad Moosajeeがディレクションを務めた。トムとスタンリー・ドンウッドによる『ANIMA』のアートワークともリンクした内容となっており、手描きの作画枚数は実に3,000枚を超えているとのこと。







トム・ヨークの最新作『ANIMA』は、ソロ名義のスタジオ作品としてはデビュー・アルバム『The Eraser』、Tomorrow’s Modern Boxes』に続く3枚目のアルバムとなる。また、アルバムと同じタイトルを冠した短編映画「ANIMA」は現在、Netflixで限定公開中。この短編映画には、アルバム『ANIMA』の収録曲3曲が使用され、監督は世界三大映画祭(ベネチア、カンヌ、ベルリン)の監督賞すべてに輝くポール・トーマス・アンダーソンが手がけている。









<リリース情報>







トム・ヨーク

『ANIMA』

発売中



国内盤CD XL987CDJP ¥2,500+税

高音質UHQCD/限定アートカード3枚、歌詞、解説封入



=収録曲=

1. Traffic

2. Last I heard (…He Was Circling the Drain)

3. Twist

4. Dawn Chorus

5. I Am a Very Rude Person

6. Not the News

7. The Axe

8. Impossible Knots

9. Runwayaway