マンガ「らき☆すた」で知られる美水かがみさんが原作イラストを手がけるアニメ「まえせつ！」のスタッフが発表され、「ハイスクール・フリート」などの信田ユウさんが監督を務めることが分かった。

待田堂子さんがシリーズ構成を担当し、Studio五組、AXsiZが制作する。アニメは、北風ふぶき、凩まふゆ、新谷りん、朝生祇なゆたの4人の若き乙女が、お笑い芸人を目指す姿を描く。吉本興業が企画に協力する。

◇スタッフ（敬称略）

原作イラスト：美水かがみ▽監督：信田ユウ▽シリーズ構成：待田堂子▽脚本：待田堂子、梧桐翔大、ジョー伊藤▽キャラクターデザイン：平田雄三▽総作画監督：小関雅、山内尚樹▽衣装デザイン：早川加寿子▽プロップデザイン：コレサワシゲユキ（デジタルノイズ）、灯夢（デジタルノイズ）▽色彩設計：松山愛子▽美術監督：松本浩樹▽背景：アトリエPlatz▽撮影監督：林コージロー▽撮影：グラフィニカ▽編集：武宮むつみ▽音響監督：鶴岡陽太▽音楽：神前暁・MONACA▽音楽プロデューサー：斎藤滋▽アニメーションプロデューサー：富岡哲也▽企画プロデューサー：伊藤敦・加藤剛▽ネタ監修：天津向▽ネタ制作：待田堂子・梧桐翔大▽企画協力：吉本興業▽アニメーション制作：Studio五組/AXsiZ▽製作：ファームクラス