Perfume×MIKIKO 新曲「Challenger」の振り付けと曲への想い

PerfumeがTOKYO FMのレギュラー番組に出演。Perfumeの振り付けやライブ演出を手掛けるMIKIKOさんを迎え、気になることを質問しました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! Perfume LOCKS!」10月28日(月)放送分)あ~ちゃん:先生が来てくれたんで、せっかくだから聞きたいこととか?かしゆか:モチーフとかって、どうやって決めてるのかな、っていうのは気になる。曲に対するイメージが……今回の「Challenger」だったら、私たちと中田(ヤスタカ)さんの出会いの原点の曲でもあるけど、いちばん最新の曲でもあるじゃない。そんななかで、どういう振りにしていこうかな、というのはどうやって決めてるのかな?MIKIKO:最初に聴いた印象をバババッとノートに書いて……"懐かしい"とか。それが最終的に残るように振りを作っていくんだけど……自分が一人で踊ってるのをビデオに撮って見ながら、それを編集するように振り付けています。自分の中でバッと出てきた印象的な振りを、なるべく拾うようにしてやってます。なので、割と感覚で作っているようなところはあります。うふふ(笑)。あ~ちゃん:うふふだって(笑)。かしゆか:最新の曲で「Challenger」ってタイトルもあるけど、こう……最初からこぶしを握って突き上げたり行進したりっていう振り付けが、けっこうPerfumeにはなかなか無いなって思って。MIKIKO:え~……そっか。かしゆか:手のひらで形を作って……っていうのはあるけど、グーを握ってやるってあんまりなかったからすごい力強いし。いままでの私たちっぽさもあるけど、私たちっぽくない、昔の頑張ってる自分、みたいな……いろんな想いが入ってるのかなと思って。MIKIKO:でもアルバム(ベストアルバム『Perfume The Best "P Cubed"』)では、「リニア(モーターガール)」の前に来てる曲だから、振り付け的にもその前に来ててもおかしくなくて、10代の頃の3人が踊っててもおかしくないようにしてみようと思って作りました。あ~ちゃん:へぇ~。かしゆか:踊ってても、どうしても笑顔になるよね。楽しくなっちゃって、振りを間違えるってことがけっこうあって(笑)。ちょっと落ち着かないと、って。あ~ちゃん:練習のときから、ずーっと笑顔だったよね。踊るのが楽しいダンスをね、また付けてくれたなって思って。だから自然に笑顔が出るし、なんか……今回『Reframe』で「Challenger」を歌いたいって言って付けてもらったんだけど、やっぱ曲を聴いてると、自分たちと重なる所がありすぎて、もう涙が出てきちゃう。けど、あの振り付けのおかげで笑顔で歌える。でも、ああいうときっていつも泣いてたような気がするから……それも今の私たちを更新できてるような気もするし。いろんなおかげだなって思ってる……。MIKIKO:……ええ話。あ~ちゃん:うん、嬉しかった。……のっちは?のっち:「Challenger」では、最初にかしゆかが膝をついて踊るじゃん。ファンからしたら、『かしゆか、膝つきがちだよね』って……(笑)。なんか、意識してるのかな? って思って。MIKIKO:それはあります!のっち:そうなんだ!かしゆか:本当に……今回のポーズでも、"あれ? 私けっこう膝ついてるな"って(笑)。MIKIKO:担ってらっしゃる。あ~ちゃん:振り付けをやっているときも、最初の言葉が「はい、しゃがみがちの人~!」(笑)。もう言ってたから、それはあったんだねぇ。のっち:そうなんだ。あ~ちゃん:面白いね~。かしゆか・のっち:面白い。あ~ちゃん:あ~、なんか新鮮ですね!のっち:ね~! 楽しかったね!あ~ちゃん:ラジオに出てもらうのいいね。そして次回(11月4日放送)のPerfume LOCKS! で、新曲「再生」を初オンエアしたいと思います!!全員:わぁ~!!かしゆか:映画『屍人荘の殺人』のですね。あ~ちゃん:主題歌になっておりますので。かしゆか:これの振り付けもすごい気になる!MIKIKO:キャ~~~!かしゆか:だって、曲がすごい不思議だよね。変わった曲だから、どんな振り付けになるかすごい楽しみにしています。MIKIKO:頑張ります。あ~ちゃん:楽しみです。ということで! 以上!Perfume:Perfumeと!MIKIKO:MIKIKOでした~!今回は、10月16日(水)より10月27日(日)まで8日間にわたって開催されたLINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂)のこけら落とし公演『Reframe 2019』の楽屋からお届けしました。