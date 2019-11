「15分じゃ食べられなくない？」10代と考える給食時間

TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」10月31日(木)の放送テーマは、『掲示板逆電』。パーソナリティのとーやま校長が、気になる内容を投稿したリスナーに話を聞いていったのですが、中学生の女子リスナーから届いた給食についての相談で様々な意見が届きました。とーやま校長:俺たちSCHOOL OF LOCK! には、ウェブの中の教室「学校掲示板」というものがあります。月曜日から金曜日・15時から24時までの間に可動しております。この学校掲示板に10代の生徒は日頃あったこととか悩みとか、長くても短くても何でも自由に書き込んでもらっていて、今日もいろんなことを話していこうと思っている!――13歳・女子リスナーからの書き込みを紹介【『タイトル:中学生にもなって……』中学生にもなって好き嫌いがあって、給食もいつも多くて少し残してしまっています。今日はイカがあったんですけど、噛みにくいし味が嫌いで残してしまいました。こんな私、情けないですよね】とーやま校長:イカ……(笑)。ごめん、深刻なんだよな。話を聞いてみよう! もしもし!! 給食にイカが出るの?リスナー:出ます。とーやま校長:どういう状態で出るの?リスナー:なんか……部分?(笑)。とーやま校長:イカの部分が出てくる?(笑)。リスナー:焼いたのとか、味付けしたのとか……。とーやま校長:バリエーションがあるんだね。今日はどんなイカだったの?リスナー:なんか、緑のがかかっていて……(笑)。とーやま校長:緑のなんかがかかっているイカ……(笑)。今日は残したの?リスナー:残しました。とーやま校長:好き嫌いは多いの?リスナー:少ないと思います。とーやま校長:そうなんだ。書き込みでは「情けないですよね」って言ってるじゃん。なんでそう思ったの?リスナー:私は食べるのが遅くて、給食の時間も短くて……。とーやま校長:どれくらい?リスナー:15分くらいです。とーやま校長:15分!? それは学校の決まりなの? みんなは、“短くないですか?”って言わないの?!リスナー:言ってないです。とーやま校長:そもそも、15分じゃ食べられなくない?リスナー:はい。それでいつも残してしまっていて、罪悪感が出ちゃって……。今日は早く食べる方法を教えてほしいです。とーやま校長:でも、ちょっと待って。15分で食べるのって、体に良くないと思うよ。だって、ちっちゃい頃から全国民が言われているはずよ、「よく噛んで食べなさい」って(笑)。リスナー:でも早く食べないといけなくて……。とーやま校長:え~! せめて20分にしてもらうとか……。早く食べるには、噛まずに飲み込むしかないよ。でもこれは勧めたくない。リスナー:しかも飲み物は牛乳なんです。とーやま校長:牛乳とイカ?! どこの学校だよ(笑)。え~やだ……特に女の子がガツガツ食べているのとか、嫌だよ。リスナー:嫌ですよね(笑)。とーやま校長:うん。そのままでいて欲しい。リスナー:でもお腹は空いているんです。とーやま校長:そうか(笑)。じゃあ……俺は先生にも言ったほうがいいと思うよ。せめてあと5分。リスナー:言ってみます。とーやま校長:他の女子にも聞いてみない? 同じことを思っているようなヤツと一緒に、先生に言ったほうがいいと思う。リスナー:集団で先生に言ってみます(笑)。とーやま校長:うん。それがダメだったら、朝にいっぱい食べていくとかね。俺は15分でかき込むのは……勧められない。リスナー:はい。とーやま校長:だから、ちゃんと伝えてみ?リスナー:はい。――この話題について、たくさんの書き込みが寄せられました。・こっちも、基本的に給食15分ですよ! でも、僕はいつも食べきれますよ!(15歳男性)・自分も給食にイカ出たことあります!!!!!!!!!!!!! 自分のは四角いイカに網目に切れ込みの入ったものに、ネギソースがかかったのがありました(笑)。(16歳男性)・まじで。15分で残さないようには無理でしょ。(17歳男性)・給食の時間についての記事見つけました!「全国20の政令指定都市の昼食休憩時間を調査したところ、食事時間が15分が7市、20分が12市でした」(17歳女性)・給食つらいよね〜。みんな食べてるけど、すごい謎だった。早く食べんのはむりだけど、減らしておいたらいいと思うよ!(15歳男性)・うちの学校も15分。確かにきついなーって男の僕でも感じてるのに、女の子にはさらに重たいだろうなー。(15歳男性)・分かるわー(笑)。自分も小中のときイカに牛乳のコンビあった。ただ時間はもっと長かった(笑)。自分は好き嫌いが多いから残してたけど……。(16歳男性)・いいな。こっちなんか10分ですよ。(14歳女性)・うちの学校20分ですね。味噌ピー出ます。(12歳女性)・私がいた中学校は給食が10分で、しかも途中連絡の時間があるので、場合によっては5分です(笑)。先生は下校の時間が早くなったから、その分早くしているそうです(笑)。ちなみに珍しい給食は、地元洋菓子店のケーキや鯨やトビウオとかが出ていましたね(笑)。・10年振りの書き込みです! 6年振りに聞いています。そして、教員になりました。給食は大体15~20分です! 致し方ないのです。切羽詰まってるのです。(27歳女性)とーやま校長:これ……全国の学校関係者の皆さん! 俺個人の意見としては、食事はゆっくりとったほうがいいし、その間に話したことない子と話せる機会も作れると思うんです。何より、早食いが特に良くないと思うんだよなぁ……。この先生がもう一度書き込んでくれたんだけど……。【ゆとり脱却されたから教育する内容が増えてるのに、時間は増えてない。だけど、子供たちの時間は最低でも15分はキープしなきゃいけない。それを増やす為には、みんなが4時間目の片付け、配膳などをテキパキする。そうしたら、最低でも5分を稼ぎだせる! 大人ができる改善もあるだろうけど、みんなができることで時間を増やすことも出来るのではないかしら。みんなでできることをやってみよう!(27歳女性)】とーやま校長:「給食+時間+短い」で調べたらいっぱい記事が出てきて、前から問題になっている……というのを見た。でも現実的に考えたら、授業を聞きながら食べるとか、マッハで準備をする……とかになるのかな。でも先生も思っているし生徒も思っているってことは、話し合ったほうがいいと思うんだよな。誰が聞いてもおかしいと思うから。世の中には、「今までこうやってきたから!」みたいなことがたくさんあるわけですよ。だから、「なぜこうなっているのか」ということを考えないことがすごく多いと思うの。他にも校則の問題だったり学校の問題だったりたくさんあるから、ここに目がいかないのかもしれないけど……一つこういうのを時間かけて、でも、そもそも“時間無ぇ~”って言ってるのか(笑)。でも俺は、ちゃんと話すべき内容だと思う。なぜなら、10代の体のことだから!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/