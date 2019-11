11月13日(水)19:00より読売テレビ・日本テレビ系で放送される音楽特番「ベストヒット歌謡祭2019」の出演者アーティストが発表された。

放送52回目を迎える今年の「ベストヒット歌謡祭」は昨年に引き続き、大阪・大阪城ホールから生放送。当日はAKB48、 EXILE、NMB48、海蔵亮太、関ジャニ∞、Kis-My-Ft2、欅坂46、コブクロ、THE YELLOW MONKEY、三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE、GENERATIONS from EXILE TRIBE、DA PUMP、天童よしみ、Toshl、NEWS、乃木坂46、BiSH、日向坂46、平井堅、Foorin、三浦大知、milet、山本彩、WANIMAの24組が出演し、パフォーマンスを見せる。

読売テレビ・日本テレビ系「ベストヒット歌謡祭2019」

2019年11月13日(水)19:00~20:54

<出演者>

AKB48 / EXILE / NMB48 / 海蔵亮太 / 関ジャニ∞ / Kis-My-Ft2 / 欅坂46 / コブクロ / THE YELLOW MONKEY / 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE / GENERATIONS from EXILE TRIBE / DA PUMP / 天童よしみ / Toshl / NEWS / 乃木坂46 / BiSH / 日向坂46 / 平井堅 / Foorin / 三浦大知 / milet / 山本彩 / WANIMA

司会:宮根誠司 / 橋本マナミ