アニメ『ゲゲゲの鬼太郎』51周年上映会の出演者発表！「妖怪降臨ピック」にねこ娘役・庄司宇芽香＆犬山まな役・藤井ゆきよの出演決定

『ゲゲゲの鬼太郎』の原作者である水木しげるのゆかりの地、東京・調布にて2019年11月30日の水木先生の命日を中心に、11月23日(土)から12月1日(日)まで開催されるイベント「ゲゲゲ忌」。その中で、アニメ『ゲゲゲの鬼太郎』51周年記念 上映会がイオンシネマシアタス調布にて毎日実施されるが、このたびその出演者一覧が発表となった。



1968年から放送された1期アニメから数えて今年で51周年。現在、『ゲゲゲの鬼太郎』(6期)が放送中だが、上映会では1期〜6期『ゲゲゲの鬼太郎』および『悪魔くん』の上映をはじめ、キャストやメインスタッフによるトークショーも開催される。各日とも趣向を変えて行われ、1日たりとも同じ日はない豪華イベントだ。さらに、土日開催の上映会では鬼太郎とねこ娘のグリーティングも実施される。



<上映スケジュール・ゲスト>

11月23日(土)「開幕 6期スペシャルデー(1)」

<ゲスト>野沢雅子(目玉おやじ役)、庄司宇芽香(ねこ娘役)、藤井ゆきよ(犬山まな役)

11月24日(日)「6期スペシャルデー(2)」

<ゲスト>沢城みゆき(鬼太郎役)

11月25日(月)「4期スペシャルデー」

<ゲスト>西村ちなみ(4期ねこ娘役)、4期プロデューサー・清水慎治(東映アニメーション)、 4期シリーズディレクター・西尾大介

11月26日(火)「1&2期スペシャルデー」

<ゲスト>野沢雅子(1&2期鬼太郎役)、水木プロダクション・原口尚子社長、アニメーション史研究家・原口正宏

11月27日(水)「5期スペシャルデー」

<ゲスト>高山みなみ(5期鬼太郎役)、今野宏美(5期ねこ娘役)、5期シリーズ構成・三条陸、 5期プロデューサー・櫻田博之(東映アニメーション)

11月28日(木)「3期スペシャルデー」

<ゲスト>色川京子(3期天童夢子役)、3期キャラクターデザイン・兼森義則、3期シリーズディレクター・芝田浩樹

11月29日(金)「悪魔くんスペシャルデー」

<ゲスト>三田ゆう子(悪魔くん役)、古川登志夫(メフィスト二世役)、シリーズディレクター・佐藤順一、選曲・佐藤恭野

11月30日(土)「ゲゲゲ忌(水木先生御命日)」

<ゲスト:6期キャスト大集合(パート1、パート2共通)>

沢城みゆき(鬼太郎役)、野沢雅子(目玉おやじ役)、古川登志夫(ねずみ男役)、庄司宇芽香(ねこ娘役)、 藤井ゆきよ(犬山まな役)、田中真弓(砂かけばばあ役)、島田敏(子泣きじじい&ぬりかべ役)

12月1日(日)「フィナーレ 第6期スペシャルデー(3)」

<ゲスト>庄司宇芽香(ねこ娘役)、藤井ゆきよ(犬山まな役)、シリーズ構成・大野木寛



※ゲストは追加・変更される場合があります。

※11月23日(土)、24日(日)、30日(土)、12月1日(日)開催の上映会では、鬼太郎とねこ娘のグリーティングを実施



★チケットの2次プレオーダー受付中

【2次プレオーダー(抽選先行販売)】

2019年10月23日(水)10:00~11月6日(水)23:59

【一般販売(先着順)】イープラスでの販売

2019年11月16日(土)10:00~11月21日(木)18:00

※先着順での受付となりますので、予定枚数に達し次第受付終了となります。





★11月30日(土)開催「妖怪降臨ピック with ゲゲゲ忌 2019」

ねこ娘役・庄司宇芽香&犬山まな役・藤井ゆきよが出演

岩手、鳥取、徳島の3県知事が、各地域の妖怪文化の魅力について語るトークイベント「妖怪降臨ピック with ゲゲゲ忌 2019」に、ねこ娘役・庄司宇芽香、犬山まな役・藤井ゆきよの出演が決定した。3県の妖怪文化についてどのようなトークが繰り広げられるのか!?



<妖怪降臨ピック with ゲゲゲ忌 2019

~岩手・鳥取・徳島妖怪文化連携事業~>

日時:11月30日(土)16:30~19:00

場所:調布市文化会館たづくり くすのきホール

参加費:無料

※参加には事前申込が必要です。

詳しくは「妖怪降臨ピック」HP





★そのほか「ゲゲゲ忌2019」では様々なイベントを開催



●「まねきケチャ」特別ステージ

日時:12月1日(日)14:00~14:30

場所:布多天神社境内

参加費:無料

アニメ10月度エンディング主題歌を担当している「まねきケチャ」の特別ステージを開催。

イベントでは鬼太郎・ねこ娘のグリーティングも実施。※雨天中止



●ゲゲゲのスタンプラリー

日時:11月23日(土)~12月1日(日)

内容:水木先生ゆかりのスポットなど全13ヶ所を巡るスタンプラリー。スタンプ7個で鬼太郎ポストカード、スタンプ13個で2020ゲゲゲのカレンダーと調布市特別住民票(日替わり)をプレゼント。



●ゲゲゲ忌コスプレイベント~調布市ブリガドーン計画~

日時:11月23日(土)13:00集合、12月1日(日)11:00集合

場所:鬼太郎ひろば(調布市下石原1-58-5)

内容:水木キャラクターのコスプレで「鬼太郎ひろば」に来園し全員で記念撮影。

参加者には記念品をプレゼント(なくなり次第終了)。12月1日(日)は鬼太郎・ねこ娘のグリーティングあり。

※撮影した写真は後日調布市観光協会HPに掲載します。詳しくは調布市観光協会HP



●ゲゲゲ横丁

日時:11月23日(土)11:00~16:30

場所:調布駅前広場

内容:鬼太郎、ねこ娘、ねずみ男とのグリーティング 11:00~/13:00~/15:00~(予定)

缶バッジ制作体験・演奏会・ゲゲゲ忌限定商品の販売・ケータリングなど



●ゲゲゲの森

日時:11月23日(土)、24日(日)11:00~16:30

場所:23日(土)布多天神社、24日(日)調布駅前広場

内容:キャラクターグリーティング(23日(土)12:00~/14:00~〔予定〕)

鬼太郎・ねこ娘・ねずみ男・砂かけばばあ・子泣きじじいのキャラクターショー(24日(日)12:00~/15:00~〔予定〕)

グッズ販売・「ゲゲゲの鬼太郎」XRデジタルアートプロジェクト「魂とアート」(VR・AR・3D体験)など



その他のイベント情報は、調布市HPで



(C)水木プロ・フジテレビ・東映アニメーション