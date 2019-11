英国王室御用達ブランド「ウェッジウッド」と「LEXUS MEETS...」のコラボレーション

レクサスのブランド体験型施設「LEXUS MEETS... 」にて、英国王室御用達ブランド「ウェッジウッド」の期間限定のコラボレーションが展開中。



260年に渡り、世界中の食卓を彩ってきた「ウェッジウッド」。ユーザーの想像を超える「驚きと感動」の体験を追求し続ける「LEXUS」。クラフトマンシップに支えられた両ブランドが、期間限定コラボレーション。世界基準の日本の美意識を誇る作品の展示のほか、ウェッジウッド商品の販売、コンセプトカフェ「THE SPINDLE」 では、スペシャルスイーツとドリンクが用意されている。







また、J-waveで放送中の「LEXUS STORY of "CRAFTED"」では、細野仁美氏をゲストに迎え、スペシャルトークショーを開催する。土と対話する陶芸家であり、ロンドンの大英博物館やヴィクトリア&アルバート美術館にその才能を認められた日本人アーティストが、ウェッジウッドの「アーティスト イン レジデンス」プログラムに選ばれ、WEDGWOOD by Hitomi Hosono コレクションが誕生した。期間中、約50点ものウェッジウッドの人気製品をLEXUS MEETS... のブティック「STEER AND RING」にて販売。



この機会にぜひ、ウェッジウッドの世界を日常に取り入れてみてはいかがだろうか。





WEDGWOOD by Hitomi Hosono展示 2019年10月31日(木)~11月26日(火) https://www.wedgwood.jp/hitomihosono/



LEXUS MEETS...

住所:東京都千代田区有楽町1-1-2(東京ミッドタウン日比谷1F)

営業時間:11:00〜21:00

カフェ営業時間:月―土 11:00~23:00 日・祝 11:00~22:00

公式サイト:https://lexustokyo.jp/lexusmeets