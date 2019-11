12月30日(月)から開幕する『第98回全国高校サッカー選手権大会』(日本テレビ系)の応援歌を歌う現役高校1年生の歌手・三阪咲。この度、応援歌に加えて彼女が担当する“みんなのアンセム”が完成した。



三阪は、今年1月に放送された音楽番組への出演がきっかけとなり、世間から注目を集めた歌手で、すでに、『第98回全国高校サッカー選手権大会』の応援歌を担当することが発表されていた。メジャーデビュー前で、しかも現役高校生歌手の起用は史上初。三阪の歌う応援歌の「繋げ!」は、今年10月に発表され、わずか数日でYouTubeとSNSの動画再生数が合計100万回再生を超えるなど、大きな話題となった。



そして今回、三阪が応援歌のほかにもう1曲、“みんなのアンセム”が完成。“みんなのアンセム”は、選手を支える周りの人々の“言葉”や“思い”をどうにか表現したいという三阪の発案に大会側が賛同する形で実現。史上初の試みとして、応援歌と“みんなのアンセム”の2曲で今大会を後押ししていくことになった。



応援歌の「繋げ!」に対し、“みんなのアンセム”の楽曲タイトルは「We are on your side」。三阪自身が作詞したこの曲は、選手の周りの人々の気持ちを中心に紡いでおり、大会に出場する選手だけではなく、会場にいる全ての人たちと歌うことのできる楽曲になっている。



高校サッカーYouTubeチャンネルでは、「We are on your side」のスペシャル映像(short ver.)も公開中。映像は、今までの全国高校サッカー選手権の名シーンの数々に歌詞を乗せた内容で、選手や応援する人々の気持ちやモチベーションを上げるものになっているので、高校サッカーファンならぜひとも、チェックしておきたい。



さらに、全国大会を目指す選手たちをより身近で応援するために、三阪による「キックオフライブ」も開催される。すでに発表されている宮城大会決勝(11月3日にユアテックスタジアム仙台)、鹿児島大会決勝(11月4日に白波スタジアム)、大阪大会決勝(11月16日に長居スタジアム)、神奈川大会決勝(11月30日にニッパツ三ツ沢球技場)に加えて、広島大会決勝(11月10日に広島広域公園第一球技場)でも「キックオフライブ」の開催が決定。選手たちの熱戦はもちろん、三阪の生歌パフォーマンスが大会を今まで以上に盛り上げることとなるだろう。