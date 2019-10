『IT／イット THE END』×『えいがのおそ松さん』チョロ松と十四松が紹介する特別映像公開！

11月1日(金)に全国公開される『IT/イット THE END ”それ”が見えたら終わり。』と、11月6日(水)にBlu-ray & DVDが発売される『えいがのおそ松さん』、コラボ企画第2弾となる特別映像が公開された。



企画第1弾の書き下ろしビジュアルは、海外のメディアにも取り上げられるなど、日米奇跡のコラボと話題になった。

そして今回『IT/イット THE END ”それ”が見えたら終わり。』の公開日である11月1日に、コラボ第2弾として、特別映像<チョロ松と十四松が紹介する『IT/イット THE END』>を公開!

出演するのは、まじめそうに見えてそうでもない。自意識が高く、指摘されるとオラつく松野家の三男・チョロ松と、テンションとフィジカルを担当、超絶おバカキャラの松野家の五男・十四松。

20歳を過ぎても定職につかず、クズでニートな”立派な負け犬”なふたりは、やはり”ルーザーズ・クラブ”に親近感を抱き、さらに「『IT/イット』を知らないと……女の子にモテない!!」と映画館へ行くことを猛アピールしている。

声優はもちろん、チョロ松役に神谷浩史、十四松役に小野大輔。『IT/イット THE END』日本語吹替版のベン役に小野大輔、エディ役に神谷浩史がキャスティングされていることから今回の奇跡のコラボ第2弾が実現した。



(C)2019 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. AND RATPAC-DUNE ENTERTAINMENT LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

(C)赤塚不二夫/えいがのおそ松さん製作委員会 2019