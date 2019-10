『シン・ゴジラ』第2形態、蒲田じゃなくてお部屋に上陸！

バンダイより、ゴジラ生誕60周年を記念して『ゴジラ・ストア』との共同企画として映画『シン・ゴジラ』に登場するゴジラ第2形態のぬいぐるみ型クッション&アームレストを発売することが決定した。





『PCクッション シン・ゴジラ ゴジラ第2形態』は、価格は6380円(税込)となっており、バンダイ公式ショッピングサイト「プレミアムバンダイ」にて2019年10月31日(木)13:00より予約受付を開始している。







強烈なインパクトを与え、そのフォルムや動きからも人気を博した「ゴジラ第2形態』。

本商品は、ゴジラ第2形態のぬいぐるみ型クッションと、視聴者からの「蒲田くん」との愛称の由来となったゴジラ第2形態が通過した街・蒲田をイメージしたデザインのアームレストがセットとなっている。



全高約45cmのおすわり姿(?)の「ゴジラ第2形態」は、膝の上にのせるのにぴったりのサイズ。その絶妙な触り心地と柔らかさ、キモ可愛さに癒され、ギュッと抱きしめたくなるだろう。

また、デスクと体の間に挟むことで、楽な姿勢でパソコン作業やデスクワークをすることもできる。さらに付属のアームレストは取り外し可能で、アームレスト着用時クッション・クッション単体・アームレスト単体など、シーンに合わせて使い分けが可能な3WAY仕様となっている。











アームレストの上に腕を乗せれば腕が疲れにくく、快適にデスクワークを進められるだろう。アームレストのみで使用できるのも魅力的で、アームレストは表側と裏側でデザインが違うところがポイント。気分によって使い分けることもできる。

表側は「ゴジラ第2形態」が蒲田の街に上陸するイメージのデザインとなっており、単体で使用すると自分がゴジラの気分になれるかも?

裏面は可愛いシルエットの総柄となっており、単体で使いやすいデザインとなっている。

商品のお届けは2020年2月を予定している。



