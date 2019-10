12月30日に開幕する「第98回全国高校サッカー選手権大会」の応援歌を担当する三阪咲(みさか・さき)さんが歌う“みんなのアンセム”「We are on your side」が完成し、スペシャル映像が11月1日、公開された。

三阪さんは2003年4月23日生まれ、大阪府出身の16歳。現役高校生で、絢香さんやmiwaさん、大原櫻子さん、コブクロ、いきものがかり、GReeeeN、Little Glee Monsterらが務めてきた応援歌アーティストとしては最年少となる。

今年の応援歌は三阪さんが作詞を手掛けた「繋げ!」。さらに、選手を支える周りの人たちと共に寄り添う「言葉」や「思い」もどうにか表現する方法がないかという三阪さんの考えが反映され誕生したのが“みんなのアンセム”で、全国高校サッカー選手権大会史上初の試みとなった。

「We are on your side」は、「繋げ!」と同じく三阪さんが作詞。選手たちの周りの人々が選手に向けて思っている気持ちを中心に言葉を紡ぎ、サウンドも含めて、出場する選手だけでなく、会場にいる全ての人と共に歌うことができる楽曲に仕上がった。

今までの全国高校サッカー選手権の名シーンの数々も登場するスペシャル映像は、高校サッカーYouTubeチャンネルで視聴が可能。また応援歌「繋げ!」と“みんなのアンセム”「We are on your side」も収録した、三阪さんの初となる全国流通CD「Every day,Every night」が12月4日に発売され、同日配信リリースされることも決定している。