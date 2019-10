『ゾンビランドサガ』BEST ALBUMジャケット公開！ コラボ企画も続々決定！

TVアニメ『ゾンビランドサガ』にて、11月27日(水)発売となるアルバム『ゾンビランドサガ フランシュシュ The Best』のジャケットが公開。またハリウッド映画『ゾンビランド:ダブルタップ』、サンリオキャラクター、花火と大型コラボが続々決定している。





アルバムジャケットは、”フランシュシュが出したCD”をイメージして描かれており、アーティストとしてのフランシュシュを楽しめる、儚げで凛とした仕上がりとなっている。2020年3月に開催されるイベント、『ゾンビランドサガLIVE~フランシュシュ LIVE OF THE DEAD~』のチケット最速先行抽選券が付属していることでも注目されている。





ハリウッド映画『ゾンビランド:ダブルタップ』とのコラボは、AbemaTV特別番組『ゾンビランドサガ ハロウィン生特番:ダブルタップ』で、映画『ゾンビランド:ダブルタップ』日本語吹き替え声優で『カメラを止めるな!』で人気となった秋山ゆずきの番組乱入によって発表がされた。







サンリオキャラクターズとのコラボは、ハローキティ(源さくら)、クロミ(二階堂サキ)、シナモロール(水野愛)、タキシードサム(紺野純子)、マイメロディ(ゆうぎり)、リトルツインスターズ(星川リリィ)、バッドばつ丸(山田たえ)、ポムポムプリン(ロメロ)がゾンビィメイクをし、『ゾンビランドサガ』のキャラクターに扮したビジュアルが公開された。更にハローキティをイメージした衣装のさくらの描き下ろしビジュアルも公開。今後は、サキや愛など他キャラクターのコラボビジュアルも公開予定だ。





(C)ZLS (C)76,79,93,96,01,05,19 SANRIO





花火コラボは、11月16日(土)に佐賀県伊万里市で開催される『Cygames presents 伊万里湾大花火 2019』において、アルバム『ゾンビランドサガ フランシュシュ The Best』に収録される新曲『佐賀事変』の音楽に合わせた花火が打ちあがる。昨年、大きな話題となったOPテーマ『徒花ネクロマンシー』に続いて、今年も佐賀県の空をゾンビランドサガの花火が彩る。また当日、「ゾンビランドサガ トークイベント」も開催、田野アサミさんと衣川里佳さんが出演する予定。





大型企画満載だが、まだ詳細が発表されていないものもあるので、今後の続報にも注目だ。





(C)ゾンビランドサガ製作委員会