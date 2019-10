5周年ありがとうのカフェでかしこまっ！　「プリパラ5周年カフェ」11月1日（金）より開催

「み〜んなトモダチ!! み〜んなアイドル!!」をテーマに、2014年7月5日にテレビ東京系6局ネットでアニメ放送をスタートし、幅広い層に人気を集めたアニメ『プリパラ』。その5周年を記念して、2019年11月1日(金)から「プリズムストーン原宿」の2階にある「AMO CAFE原宿」にて、「プリパラ5周年カフェ」が開催される。



放送スタートから人気を博した『プリパラ』は、その後シリーズとして約4年間放送され、また、アミューズメントゲームも2014年7月10日より稼動開始し、アニメと連動した展開や友だちのキャラクターと一緒にライブできる「トモチケ交換」が大ブームを巻き起こした。その『プリパラ』が今年で5周年を迎えたことを記念して「プリパラ5周年プロジェクト」がスタート。TOKYO MXでのアニメ再放送や展示会、ゲーム筐体復刻など様々な企画が展開される中での、今回のコラボカフェの開催となる。※「AMO CAFE心斎橋」でも11月7日(木)より開催。



建物の外壁にはアップの巨大らぁらをあしらった装飾が施され、5周年をテーマにそれぞれのキャラクターを活かしたフード&ドリンクメニューが提供されるほか、5周年記念ビジュアルや描き起こしミニキャラをデザインした限定グッズの販売も。また、店内ではアニメ『プリパラ」の映像も流されており、カフェでくつろぎながら懐かしい名シーンの数々が楽しめる。さらに、「プリズムストーン原宿」と連動したキャストによるお渡し会などのイベントも予定している。



◆フード/スイーツ

フード/スイーツメニューは期間ごとにメニューが変わる。1品注文するごとにオリジナルランチョンマットがもらえる!



<11月1日(金)〜11月14日(木)>



盆と正月が一度に来たかのような幸福

祝5周年!幸せいっぱいらぁらのパスタ

1200円+税



もぎたてフレッシュ!

フルーツ&ドーナツぷり

900円+税



やっぱりここでも

レッドフラッシュピザ

1200円+税



マスコットの墓場には行きたくないクマ

じっくりコトコト煮込んだクマ

1000円+税



解放乙女!ヴァルキュリアパフェ

1000円+税



メッセージオムライス

そらみ♡スマイルVer.

(らぁら・みれぃ・そふぃ)

1200円+税

※メッセージはらぁら、みれぃ、そふぃの3人から選べる。なんとそれぞれのキャスト自らが考案したもの! 後期メニューでは「ドレッシングパフェVer.」に変わり、同様にシオン、ドロシー、レオナの3人から選べる。



<11月15日(金)〜12月1日(日)>



読めた…17-8!三位一体○神の一手

レッツ囲碁ー!焼肉挟飯

1100円+税



出張にんじゃもんじゃ

ドロシー特製 お好み焼き!

800円+税



にんじゃもんじゃ隠れスイーツ

全力ダッシュいちごパンケーキ

1100円+税



ボクは食べられてしまうウサ?

じっくりコトコト煮込んだウサギ

1000円+税



2×3がROCK!

ドレッシングパフェ

1000+税



メッセージオムライス

ドレッシングパフェVer.

(シオン・ドロシー・レオナ)

1200円+税



◆ドリンク

ドリンクを1品注文するごとにオリジナルコースターがもらえる。期間限定スペシャルドリンクは期間ごとにメニューが変わる。





●レインボードリンク/各600円+税



みれぃ/ライチブルーソーダ

らぁら/ブルーベリーヨーグルト

そふぃ/レッドフラッシュエード

レオナ/いちごミルク

シオン/キャラメルコーヒー

ドロシー/パインカルピスソーダ

※期間共通



▲心斎橋ではレインボードリンクにさらに3品!



●期間限定スペシャルドリンク/各880円+税



<11月1日(金)〜11月14日(木)>



HOP! STEP! GET YOU!

みれぃドリンクっぷり



み〜んなトモダチ、み〜んなアイドル!

ありがとうのかしこま!

らぁらの5周年ドリンク♡



レッドフラッシュエード

すーぱーミラクルうめぇピーチ入り



クマの青汁

カクテルっク〜マッ♡



サイリウムチェンジ

クリームソーダ

そらみ♡スマイルVer.

※選べるクッキー付き!



<11月15日(金)〜12月1日(日)>



リラックス〜!

癒やしのいちごエード



レッツ・イゴー!

5周年!イゴ、ヨロシク○●

タピオカフェオレ



テンションMAX!

ドロシーの

元気が出るドリンク☆



これは年代物ウサッ!

勝利の美ジュース



サイリウムチェンジ

クリームソーダ

ドレッシングパフェVer.

※選べるクッキー付き!



◆グッズ



耐水強化性タペストリー

プリパラ5周年ver.

各4200円+税/全6種



トレーディングミニキャラ

アクリルスタンドキーホルダー

プリパラ5周年カフェver.

各650円+税/全12種



プリパラ5周年!

アクリルロゴ入りペンスタンド

1200円+税

※ミニキャラアクリルスタンドキーホルダーは付属しません。



ミニキャラA4クリアファイル

プリパラ5周年ver.

650円+税



トレーディング

貼ってはがせるカードステッカー

ミニキャラ プリパラ5周年ver.

各500円+税/全12種



<ガチャ>

ハート缶バッジ

プリパラ5周年ver.

1回300円(税込)/全18種



<クレーンゲーム>

ネームプレート缶バッジ

プリパラ5周年ver.

1回300円(税込)/全6種





◆キャンペーン



<スタンプを集めて!ポストカードプレゼントキャンペーン>

コラボ期間中、下記の3つの条件を満たしてスタンプを集めると、プリズムストーンカフェ限定のオリジナルポストカードがランダムで1枚プレゼントされる(全12種)。

(1)プリズムストーン原宿で商品を1点以上購入(ガチャガチャ、ゲーム料金は除く)

(2)プリズムストーンカフェでコラボフード/ドリンクを1点以上購入

(3)プリズムストーンカフェでグッズを1点以上購入(ガチャガチャ、ゲーム料金は除く)

開催期間:11月1日(金)〜なくなり次第終了

開催店舗:プリズムストーン原宿・プリズムストーンカフェ



<スタンディパネルプレゼントキャンペーン>

期間中、「プリパラ5周年コラボカフェ」にて飲食、またはカフェ商品の購入3000円(税込)ごとに応募用紙が1枚もらえる。応募用紙に必要事項を記入の上、カフェに設置の応募BOXに投函すると応募完了! コラボ終了後に抽選で、当選者にはコラボカフェオリジナル描き起こしミニキャライラスト版スタンディパネルがプレゼントされる(全6種からお好きなキャラを1つ)。

開催期間:11月1日(金)〜応募用紙がなくなり次第終了

※プレゼント用のスタンディパネルは実際に店頭で展示されているものになります。

※ご希望のキャラクターを指定しての応募が可能です。

※プレゼントのオークションへの出品・第三者への転売は固く禁止されています。

※当選後の交換、返却は一切できません。



<特製フォトカードプレゼント>

期間中、プリズムストーンカフェ原宿にて飲食、または商品の会計2000円(税込)ごとにレジにて特製フォトカードが毎回8種の中からランダムで1枚プレゼントされる。配布期間は4期に分かれており、1期:11月1日(金)〜11月7日(木)、2期:11月8日(金)〜11月14日(木)、3期:11月15日(金)〜11月21日(木)、4期:11月22日(金)〜12月1日(日)。

●「プリズムストーン プリパラ5周年カフェ」

<場所>

AMO CAFE原宿(東京都渋谷区神宮前3-18-27-2F)

AMO CAFE心斎橋(大阪府大阪市中央区西心斎橋1-13-15-1F)

<期間>

【原宿】2019年11月1日(金)〜12月1日(日)

【心斎橋】2019年11月7日(木)〜12月8日(日)

<入店方法>

【原宿】予約制/空きスケジュールの確認や予約はAMO CAFEのHPで。

http://amocafe-reserve.jp/pripara-5th/

【心斎橋】フリー入場制(混雑の場合は整理券配布予定)



(C) T-ARTS / syn Sophia / テレビ東京 / IPP製作委員会