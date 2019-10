カラバオ・カップ(フットボールリーグ・カップ)準々決勝の組み合わせ抽選が31日に行われ、対戦カードが決定した。

アーセナルとの壮絶な打ち合いを制したリヴァプールはアストン・ヴィラと対戦することが決定。

チェルシーを下したアンチェスター・Uはコルチェスター・U、大会2連覇中のマンチェスター・Cはオックスフォード・Uとの対戦が組まれている。

カラバオ・カップ準々決勝の組み合わせは以下のとおり。なお、準々決勝は12月17日18日に開催予定となっている。

■カラバオ・カップ準々決勝組み合わせ

オックスフォード・ユナイテッド(3部) vs マンチェスター・C

マンチェスター・U vs コルチェスター・ユナイテッド(4部)

エヴァートン vs レスター

アストン・ヴィラ vs リヴァプール