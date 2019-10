秘蔵写真で振り返る、1975年のボブ・ディラン

日本ツアーが2020年4月に開催決定したボブ・ディラン。マーティン・スコセッシ監督のNetflix映画によっても再注目されている「ローリング・サンダー・レヴュー」と1975年のディランを、写真家のケン・リーガンによる秘蔵ショットで振り返る。





1.



Photo by ©Ken Regan, courtesy of



ステージの上、バケツの隣で休むディラン。ローリング・サンダー・レヴュー・ツアーにて。





2.



Photo by ©Ken Regan, courtesy of



勾留中のルービン・”ハリケーン”・カーターを訪ねたディラン。ローリング・サンダー・レヴュー・ツアー、ニュージャージー州のトレントン州立刑務所にて。





3.



Photo by ©Ken Regan, courtesy of



ディランとブルース・スプリングスティーン、楽屋で初めての対面。ローリング・サンダー・レヴュー・ツアー、コネチカット州ニューヘイブンにて。





4.



Photo by ©Ken Regan, courtesy of



ディラン、楽屋での一コマ。ローリング・サンダー・レヴュー・ツアー、ニューハンプシャー州にて。



5.



Photo by ©Ken Regan, courtesy of



カトリック教会の十字架像の前に立つディラン。ローリング・サンダー・レヴュー・ツアー、 マサチューセッツ州ローウェルにて。





6.



Photo by ©Ken Regan, courtesy of



吹き抜けで話すディランとパティ・スミス。グリニッジ・ヴィレッジにあったアレン・ギンズバーグの自宅パーティにて。





7.



Photo by ©Ken Regan, courtesy of



吹雪のなかを歩くディラン、メイン州バンゴーにて。





8.



Photo by ©Ken Regan, courtesy of



楽屋でひとりバックギャモンを遊ぶディラン、1975年のローリング・サンダー・レヴュー・ツアーにて。





9.



Photo by ©Ken Regan, courtesy of



楽屋でマスクを着けるディラン、1975年のローリング・サンダー・レヴュー・ツアーにて。