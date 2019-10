バトルスがMV「Fort Greene Park」&ブラック・ミディと共演したパフォーマンス映像公開

バトルスが、最新アルバム『ジュース・B・クリプツ』から最新MVとバトルスとブラック・ミディが共演したパフォーマンス映像を公開した。



待望の来日ツアーがいよいよ来週に控えるバトルス。最新アルバム『Juice B Crypts』から新たに「Fort Greene Park」のMVを公開した。本ビデオは、スケートボード・ビデオの制作で知られる映像作家のコリン・リードが手がけており、ニューヨークの様々な日常風景の中で、パフォーマンスするバトルスの様子が捉えられている。







また、バトルスとブラック・ミディが出演したBoiler Room Londonの映像も公開。異なる世代ながら、それぞれが独自のスタイルを追求する両者の緊張感溢れるパフォーマンスとなっている。









<公演情報>







BATTLES

SUPPORT ACT: TBC



東京公演

2019年11月4日(月・祝)恵比寿ガーデンホール

2019年11月5日(火)梅田クラブクアトロ

2019年11月6日(水)名古屋クラブクアトロ



<リリース情報>







バトルス

『ジュース・B・クリプツ』

発売日:2019年10月11日(金)

WARP RECORDS / BEAT RECORDS



国内盤CD:2200円(税抜)

国内盤CD+Tシャツ:5500円(税抜)

ボーナストラック追加収録/解説・歌詞対訳冊子封入



=収録曲=

1. Ambulance

2. A Loop So Nice...

3. They Played It Twice feat. Xenia Rubinos

4. Sugar Foot feat. Jon Anderson and Prairie WWWW

5. Fort Greene Park

6. Titanium 2 Step feat. Sal Principato

7. Hiro 3

8. Izm feat. Shabazz Palaces

9. Juice B Crypts

10. The Last Supper On Shasta feat. Tune-Yards

11. Yurt feat. Yuta Sumiyoshi(Kodo)