世界のミュージシャンたちのハロウィン仮装25選

近年日本でも盛り上がりを見せるハロウィンパレード。エルヴィス・プレスリーからハリー・スタイルズ、ミック・ジャガー、リアーナまで、ミュージシャンたちのハロウィン仮装をピックアップ。



10月末にもなると、街中で仮装している人々が当たり前のように現れる。渋谷のハロウィンなどは、社会問題にまで発展してしまうほどの盛り上がりだ。もともとは、古代ケルト人が10月31日に行なっていたお祭りで、秋の収穫を祝い、悪霊などを追い出す宗教的な儀式だったという。現代では、”仮装するお祭り”という位置付けで、特にアメリカでは誰もが楽しむイベントだ。ローリングストーンで日々取り上げている、ミュージシャンたちも例外ではない。ハロウィンの時期になると仮装を楽しんでいるようだ。あのエルヴィスも、ミック・ジャガーも? 名だたるミュージシャンたちの仮装パレード、チェックしてみよう。



ハリー・スタイルズ



Kevin Mazur/Getty Images



エルトン・ジョン『ロケットマン』の仮装をしたハリー・スタイルズ。2018年にビバリーヒルズで行われた「Casamigos Halloween Party」にて。



デミ・ロヴァート



Christopher Polk/Getty Images



ディズニーチャンネルのテレビ映画『キャンプ・ロック』でブレイクした、女優・歌手のデミ・ロヴァート。2013年の自身で開催したハロウィンパーティにて。



ジャスティン・ティンバーレイクとジェシカ・ビール夫妻



Michael Kovac/Getty Images



ジャスティン・ティンバーレイクと妻のジェシカ・ビール。2019年「Casamigos Halloween Party」にインシンクの仮装で登場。



エルヴィス・プレスリーとジョアン・ブラッドショー



Michael Ochs Archives/Getty Images



ハロウィンパーティに参加した、エルヴィス・プレスリーとジョアン・ブラッドショー。1957年10月31日ハリウッドにて。





シェール



Ron Galella/Ron Galella Collection via Getty Images



クレオパトラの仮装をしたシェール。1988年10月。





リタ・オラ



Gareth Cattermole/Gareth Cattermole/Getty Images



ポスト・マローンの仮装をしたリタ・オラ。2018年、英ロンドンで行われた「KISS Haunted House Party」にて。





カーディ・B



Shareif Ziyadat/FilmMagic



ディズニー映画『101匹わんちゃん』のクルエラ・ド・ヴィルに仮装したカーディ・B。2017年、米ニューヨークで開催された「House Of Yes Halloween Party」にて。



エヴァン・ピーターズとホールジー



AFF-USA/Shutterstock



交際が報じられているエヴァン・ピーターズとホールジーがソニー&シェールの仮装で登場。2019年



シンディ・ローパー



Mitchell Gerber/Corbis/VCG via Getty Images



妊婦のベリーダンサーに仮装したシンディ・ローパー。1997年10月31日、米ニューヨークのアンティークショップにて。



マルーン5



Kevin Mazur/Getty Images for Casamigos Tequila



マルーン5のジェイムズ・ヴァレンタイン(G)と、アダム・レヴィーン(Vo)。2017年10月27日に米ロサンジェルスで開催された「Casamigos Halloween Party」にて。





ベット・ミドラー



Henry Lamb/BEI/Shutterstock



ベット・ミドラー。2008年10月31日、米ニューヨークの自身のパーティーにて。



ケイティ・ペリー



Chinchilla/Bauer-Griffin/GC Images



ケイト・ハドソン主催のハロウィンパーティに出席したケイティ・ペリー。2014年10月30日。





ジェニファー・ロペス



Charles Sykes/Invision/AP/Shutterstock



モデルのハイディ・クルム主催のニューヨークで開催されたハロウィンパーティに出席したジェニファー・ロペス。2015年10月31日。



デイヴ・グロールとジョーディン・ブルーム夫妻



Michael Kovac/Getty Images



デイヴ・グロールと妻のジョーディン・ブルーム。2018年10月26日にビバリーヒルズで開催された「Casamigos Halloween Party」にて。



リアーナ



NCP/Star Max/GC Images



ミュータント タートルズ に仮装したリアーナ。2014年ニューヨークにて。





マライア・キャリー



Shutterstock



人魚に仮装したマライア・キャリー。2003年10月31日。



ヴィレッジ・ピープルとジェーン・フォンダ



George Brich/AP/Shutterstock



米ロサンゼルスで開かれたハロウィンパーティで、ディスコグループのヴィレッジ・ピープルの二人と微笑んでいる女優のジェーン・フォンダ。



ショーン・コムズ



Sipa/Shutterstock



王様に仮装したP・ディディことショーン・コムズ。2002年のハロウィンパーティにて。



リリー・アレン



David M. Benett/Getty Images



ユニセフのハロウィンイベントに参加したリリー・アレン。2013年英ロンドンにて。



ミック・ジャガー



Mark R. Milan/GC Images



リタ・オラが主催したハロウィンパーティに参加したミック・ジャガー。2018年英ロンドンにて。





グロリア・エステファン



Greg Allen/Shutterstock



ベット・ミドラーのイベントに参加したグロリア・エステファン。2008年10月31日米ニューヨークにて。



スリック・リック



MediaPunch/Shutterstock



自身のハロウィンイベントでのラッパーのスリック・リック。2018年10月31日米ニューヨークにて。



アダム・ランバート



MediaPunch/Shutterstock



ハロウィンパーティに参加したアダム・ランバート。2018年米ロサンゼルスにて。



エリー・ゴールディング



Patrick Lewis/Starpix/Shutterstock



ドリー・パートンに仮装したエリー・ゴールディング。2017年10月28日。



ザ・ウィークエンド



Erik Pendzich/Shutterstock



ティム・バートン監督よるホラーコメディ映画『ビートルジュース』の仮装をして、ハロウィンパーティに参加したザ・ウィークエンド。2018年10月31日。