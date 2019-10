人と話すのが苦手な人へ、若新雄純が提言する「しゃべらない会話術」

市川美絵がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「Seasoning~season your life with music~」。10月17日(木)放送の「若新雄純の『無責任相談所』」のコーナーでは、木曜レギュラーパーソナリティの若新雄純(慶應大学特任准教授などをつとめるプロデューサー)が、リスナーからの質問に答えました。若新がリスナーからのお悩みに答えるものの、その回答には一切責任を取らないという斬新(!?)なコーナー。この日寄せられたのは、若新の専門分野でもある「人とのコミュニケーション」についてです。「私は小学生のときに人と話さなくなり、それから中学を卒業するまで、学校では誰とも話していません。なので、今でも人と話すのが苦手です。今からでも人と話せるようになりますか? また、今のままでは仕事をするのは難しいですか?」この相談に若新は、「何かのきっかけで、学校でまったくしゃべらなくなってしまうケースは意外とあるみたい」と話します。そして、学校の仕組みで“怖いと思うこと”として挙げたのは、「一切しゃべらなくても卒業できるということ」。「黙って先生の話を聞いて、黙ってテストを受ければ点数が取れてしまうから、会話することができなくても大きな問題とされず、卒業できてしまうのが日本の学校」と説明します。相談者からの「仕事をするのは難しいですか?」との声に、若新は「社会って人間関係がつくっているから、どこまでいっても会話というものは必要になってくる」と言います。そして、“しゃべりたい”という気持ちがありながらも、うまくしゃべれない人の一番の理由について、「上手にしゃべろうとするから」と指摘。“人との会話が不安だったり、しゃべるのがすごく苦手な人”に向けて、スムーズに会話ができるいい方法が1つあると若新は言います。その方法とは、「(相手の)話をただ聞けばいいんです」とキッパリ。さらに、「会話は、しゃべる側と聞く側で成立するもの」と前置きし、「今まで人としゃべってこなかった相談者は、自分が“何を話せばいいんだろう?”“正しい話し方って何だろう?”って不安になっちゃうと思うんです。でも、半分くらいの人は会話のなかで、自分の話を聞いてほしいんですよ。だから、自分からはしゃべらなくてもいいんです。相手の話の聞き役ができればいい」と助言します。そして、若新は「会話は“キャッチボール”とよく言いますけど……」と切り出し、野球に例え「最初はグローブをはめて(相手が話してくるのを)待っていればいい。飛んでくる球を捕るところから始めればいいんです。最初は自分から投げ返さなくても、ひたすら飛んでくる球を受けるだけ。キャッチャーをすればいい。(自分から話を)投げたい人は、いっぱいいます」と説明。まずは聞き手に徹することで、「この人は自分の話を聞いてくれる人だなとか、自分のことをどんどん打ち明けられるな、と思ってもらえるようになってきて、頼られる存在にもなることも多い」とも。しかし、そうは言えども「 “(相手の話を)聞くばかりで、自分がいい返答をしなくていいんですか?” “アドバイスとか、しなくていいんですか?”って聞く人がいるけど、人間は、人に自分のことを話しているうちに頭のなかが整理されて、自分で物事を解決していけることが多いと言われている」と補足。だからこそ、若新は「聞き手になってくれる人の存在がすごく大事。いいアドバイスをしなくても、ちゃんとうなずいたり、聞いてあげたり、共感してあげれば、話している人はすごく満足する」と提言します。そして、「ひたすら聞き手にまわっていて、聞くのがめちゃめちゃ上手くなったら職場で絶対重宝される。絶対仕事もくる。しゃべるのが得意な人よりも、聞くのが上手な人のほうがみんなから信頼されて頼りにされやすいから、リーダーポジションになれる可能性もある。学校では、教室で先生の話を黙って聞くことは求められるけど、一対一の会話で聞き役になるトレーニングはほとんど行われてないから、それができる人材は貴重なんです。自分から話ができなくても、まずは聞いてあげれば大丈夫」とアドバイスを送りました。<番組概要>番組名:Seasoning~season your life with music~放送日時:毎週月曜~木曜 13:30~15:55放送エリア:TOKYO FMをのぞくJFN全国20局ネットパーソナリティ:市川美絵、乙武洋匡(火曜)、IVAN(水曜)、若新雄純(木曜)番組Webサイト:https://park.gsj.mobi/program/show/38286