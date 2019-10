Nulbarich、映画『HELLO WORLD』の主題歌「Lost Game」のMV公開

Nulbarichが、11月6日にリリースするミニアルバム『2ND GALAXY』から先行配信でリリース中の楽曲「Lost Game」のミュージックビデオを解禁。そのフルバージョンがYouTubeで公開された。



「Lost Game」は、伊藤智彦監督によるアニメーション映画『HELLO WORLD』の主題歌。MVはその本編映像を編集したもので、ボーカルJQが作品に寄り添いながら書いた歌詞と、伊藤監督が作品に散りばめた世界観や空気感がリンクした劇中のシーンがテンポよく展開された映像作品となっている。







Nulbarichは、この「Lost Game」が収録されている『2ND GALAXY』を引っさげ、12月1日に過去最大規模のキャパシティとなる埼玉・さいたまスーパーアリーナにてワンマンライブ「Nulbarich ONE MAN LIVE -A STORY-」を開催予定だ。





<リリース情報>







Nulbarich

Mini Album『2ND GALAXY』

発売日:2019年11月6日

初回プレスのみ特殊仕様

VICL-65261 ¥2,000+税



収録内容:

01. Intro

02. Twilight

03. Look Up <シチズン クロスシー TVCMソング>

04. Kiss Me

05. Get Ready

06. Rock Me Now

07. Lost Game 08. Outro(The Message Part.1)