おかもとえみの1stアルバム『gappy』アナログ盤を12月25日リリース

フレンズのメインボーカルおかもとえみが、先日リリースした1stアルバム『gappy』のアナログ盤が12月25日にリリースする。



今までおかもとえみ名義でリリースしたアナログ盤は全て即完売のプレミアアイテムとなっており、今作もファン待望の作品となっている。また、来年2月21日に大阪、2月24日に東京で行われるワンマンライブの2次先行も本日より開始している。





<リリース情報>







おかもとえみ

アナログ盤『gappy』



発売日:2019年12月25日(水)

価格:2500円(税抜)



=収録曲=

A面

1. 待つ人 [Track Produced by mabanua]

2. himitsu [Track Produced by PARKGOLF]

3. POOL [Track Produced by EMCAT]

4. (youre) my crush [Track Produced by EVISBEATS, MICHEL☆PUNCH]

5. PURE [Track Produced by Opus Inn]

6. チックタックメモリー [Track Produced by Shin Sakiura]



B面

1. planet [Track Produced by おかもとえみ]

2. subway [Track Produced by illmore]

3. 僕らtruth [Track Produced by Kan Sano, Written by 堀込泰行]

4. TWO LOVE [Track Produced by TSUBAME]

5. remind [Track Produced by 赤い靴]



<ライブ情報>

おかもとえみ on stage

1st full album "gappy" tour



2020年2月21日(金)大阪 梅田シャングリラ

2020年2月24日(月・振休)東京キネマ倶楽部

2次先行URL:https://w.pia.jp/t/okamotoemi20-of/

応募期間:本日~2019年11月10日(日)23:59



HP : http://okamotoemi.com/