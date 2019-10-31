SEKAI NO OWARIが7月に開催した全国ツアー「The Colors」千葉・幕張メッセ国際展示場4～6ホール公演の映像が、GYAO!で無料配信される。

この配信では11月1日（金）から同公演の映像を随時公開し、計17曲分のパフォーマンスを観ることができる。またメンバーのコメント映像も1人ずつ公開されるほか、ミュージックビデオや過去のライブ映像の配信も行われる。各コンテンツは11月30日（土）23:59までの限定公開となる。

GYAO!「SEKAI NO OWARI TOUR 2019 『The Colors』」

2019年11月1日（金）配信開始

・Death Disco

・Witch



2019年11月3日（日・祝）配信開始

・眠り姫

・Monsoon Night



2019年11月5日（火）配信開始

・ドッペルゲンガー

・Goodbye



2019年11月8日（金）配信開始

・Food

・Mr.Heartache



2019年11月10日（日）配信開始

・illusion

・スターゲイザー



2019年11月12日（火）配信開始

・LOVE SONG

・Blue Flower



2019年11月15日（金）配信開始

・エデン

・MAGIC



2019年11月17日（日）配信開始

・スターライトパレード

・銀河街の悪夢

・すべてが壊れた夜に

SEKAI NO OWARI バンドメンバーコメント映像

Fukase

2019年11月1日（金）0:00～30日（土）23:59



Nakajin

2019年11月5日（火）0:00～30日（土）23:59



Saori

2019年11月10日（日）0:00～30日（土）23:59



DJ LOVE

2019年11月15日（金）0:00～30日（土）23:59

GYAO! SEKAI NO OWARI MV配信曲

・RPG

・Death Disco

・スノーマジックファンタジー

・炎と森のカーニバル

・ANTI-HERO

・SOS

・Hey Ho

・サザンカ

・Mr.Heartache

・イルミネーション

・LOVE SONG

・スターゲイザー

・Food

・プレゼント

・Silent Night

・ムーンライトステーション from「Twilight City at NISSAN STADIUM」

・Hey Ho from「Tarkus」

・MAGIC from「The Dinner」

GYAO! SEKAI NO OWARI 過去ライブ映像

01. ANTI-HERO

02. スターライトパレード

03. Love the warz -rearranged-

04. Never Ending World

05. ピエロ

06. スノーマジックファンタジー

07. 生物学的幻想曲

08. Death Disco

09. Monsoon Night

10. Mr.Heartache

11. SOS

12. 深い森

13. 幻の命

14. MAGIC

15. RPG

16. Dragon Night

01. Love the warz

02. 虹色の戦争

03. 生物学的幻想曲

04. ファンタジー

05. 白昼の夢

06. 天使と悪魔

07. 花鳥風月

08. Death Disco

09. broken bone

10. 眠り姫

11. 幻の命

12. アースチャイルド

13. yume

14. RPG