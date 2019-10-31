SEKAI NO OWARIが7月に開催した全国ツアー「The Colors」千葉・幕張メッセ国際展示場4～6ホール公演の映像が、GYAO!で無料配信される。
この配信では11月1日（金）から同公演の映像を随時公開し、計17曲分のパフォーマンスを観ることができる。またメンバーのコメント映像も1人ずつ公開されるほか、ミュージックビデオや過去のライブ映像の配信も行われる。各コンテンツは11月30日（土）23:59までの限定公開となる。
GYAO!「SEKAI NO OWARI TOUR 2019 『The Colors』」
2019年11月1日（金）配信開始
・Death Disco
・Witch
2019年11月3日（日・祝）配信開始
・眠り姫
・Monsoon Night
2019年11月5日（火）配信開始
・ドッペルゲンガー
・Goodbye
2019年11月8日（金）配信開始
・Food
・Mr.Heartache
2019年11月10日（日）配信開始
・illusion
・スターゲイザー
2019年11月12日（火）配信開始
・LOVE SONG
・Blue Flower
2019年11月15日（金）配信開始
・エデン
・MAGIC
2019年11月17日（日）配信開始
・スターライトパレード
・銀河街の悪夢
・すべてが壊れた夜に
SEKAI NO OWARI バンドメンバーコメント映像
Fukase
2019年11月1日（金）0:00～30日（土）23:59
Nakajin
2019年11月5日（火）0:00～30日（土）23:59
Saori
2019年11月10日（日）0:00～30日（土）23:59
DJ LOVE
2019年11月15日（金）0:00～30日（土）23:59
GYAO! SEKAI NO OWARI MV配信曲
・RPG
・Death Disco
・スノーマジックファンタジー
・炎と森のカーニバル
・ANTI-HERO
・SOS
・Hey Ho
・サザンカ
・Mr.Heartache
・イルミネーション
・LOVE SONG
・スターゲイザー
・Food
・プレゼント
・Silent Night
・ムーンライトステーション from「Twilight City at NISSAN STADIUM」
・Hey Ho from「Tarkus」
・MAGIC from「The Dinner」
GYAO! SEKAI NO OWARI 過去ライブ映像The Dinner
01. ANTI-HERO
02. スターライトパレード
03. Love the warz -rearranged-
04. Never Ending World
05. ピエロ
06. スノーマジックファンタジー
07. 生物学的幻想曲
08. Death Disco
09. Monsoon Night
10. Mr.Heartache
11. SOS
12. 深い森
13. 幻の命
14. MAGIC
15. RPG
16. Dragon Night
01. Love the warz
02. 虹色の戦争
03. 生物学的幻想曲
04. ファンタジー
05. 白昼の夢
06. 天使と悪魔
07. 花鳥風月
08. Death Disco
09. broken bone
10. 眠り姫
11. 幻の命
12. アースチャイルド
13. yume
14. RPG