ハバナイ！「Night Rainbow」MV公開、対バンツアーの組み合わせ発表

Have a Nice Day! が、新曲「Night Rainbow」のMVを本日公開。さらにニューアルバム『DYSTOPIA ROMANCE 4.0』のプレオーダー開始と「NEO TOKYO OLYMPIA!!!」ツアーの対バンを発表した。



「Night Rainbow」のMV監督を務めたのは、amazarashi、乃木坂46、日向坂46など今をときめくアーティストのMVを手がけるクリエイター、横堀光範。そして目を引くキュートな女性はきなりと、まさに今話題の女優兼モデル。







また、本日よりアルバム『DYSTOPIA ROMANCE 4.0』のプレオーダーも開始。収録曲は新曲「Night Rainbow」、映画『チワワちゃん』主題歌「僕らの時代」など配信でリリースされたシングルの他に、「フォーエバーヤング」や「ファウスト」などライブでの定番曲を新たに録音したver.4.0を収録し、さらに『ファイナルファンタジーXIV:漆黒のヴィランズ』CM楽曲の「Smells Like Teenage Riot」にはフルカワミキが参加した未発表の音源が収録されるなど、正にベストな最新アルバムとなっている。



さらに11月26日から開催される「NEO TOKYO OLYMPIA!!!」ツアーの対バン第1弾が発表された。2マンツアーとなる今ツアーのチケット一般発売は11月6日午前10時から各プレガイドにて行われる。





<リリース情報>







Have a Nice Day!

『DYSTOPIA ROMANECE 4.0』



発売日:2019年11月6日(水)

価格:2300円(税抜)

プレオーダーはこちらから

iTunes: https://music.apple.com/jp/album/dystopia-romance-4-0/1484106739



=収録曲=

1. わたしを離さないで

2. Night Rainbow

3. Smells Like Teenage Riot feat.フルカワミキ

4. 僕らの時代

5. 愛こそすべて

6. ミッドナイトタイムライン ver.4.0

7. Kill All Internet

8. ファウスト ver.4.0

9. LOVE SUPREME ver.4.0

10. エスケイプ

11. フォーエバーヤング ver.4.0



<ライブ情報>







Have a Nice Day!

「NEO TOKYO OLYMPIA!!!」



2019年11月26日(火)新宿 LOFT w/ Vampillia

2019年12月4日(水)下北沢 SHELTER w/ TENDOUJI

2019年12月12日(木)下北沢 BASEMENTBAR w/ The POPS

2019年12月23日(月)代官山 UNIT

《「フォーエバーヤング/ファウスト」KiliKiliVillaアナログリリースパーティー》DJ:SUGIURUMN、YODATARO

2020年1月11日(土)新大久保アースダム ※対バンあり(後日発表)

2020年1月17日(金)吉祥寺WARP w/ 突然少年

2020年1月31日(金)場所:秋葉原GOODMAN w/ DE DE MOUSE

2020年2月7日(金)場所:新代田FEVER ※対バンあり(後日発表)

2020年2月16日(日)場所:渋谷O-nest w/ Emerald

2020年2月27日(木)場所:恵比寿LIQUID ROOM ※ワンマン公演



Have a Nice Day! オフィシャルHP

http://habanai.jp/