12月28日から31日にかけて千葉・幕張メッセ国際展示場1~11ホールおよび幕張イベントホールで行われる音楽フェスティバル「COUNTDOWN JAPAN 19/20」の出演アーティストの最終発表が行われた。

今回の発表では、12月28日にあいみょん、赤い公園、[ALEXANDROS]、奥田民生、King Gnu、GOOD4NOTHING、Creepy Nuts、欅坂46、coldrain、Survive Said The Prophet、SIRUP、Nothing's Carved In Stone、パスピエ、BiSH、FOMARE、BREAKERZ、BABYMETAL、PENGUIN RESEARCH、マカロニえんぴつ、魔法少女になり隊、リーガルリリー、29日にASH DA HERO、雨のパレード、OLDCODEX、ORANGE RANGE、ZAZEN BOYS、SHE'S、ジェニーハイ、私立恵比寿中学、鈴木愛理、ストレイテナー、TOTALFAT、THE BACK HORN、ひかりのなかに、fhana、フレンズ、マキシマム ザ ホルモン、MUCC、ユアネス、Reolがラインナップ。加えて30日にはindigo la End、ウルフルズ、ACE COLLECTION、KANA-BOON、木村カエラ、climbgrow、THE KEBABS、KOTORI、G-FREAK FACTORY、TENDRE、ネクライトーキー、never young beach、HUSKING BEE、パノラマパナマタウン、ハンブレッダーズ、BIGMAMA、ビッケブランカ、THE BAWDIES、Poppin'Party、ヤングオオハラ、31日には秋山黄色、阿部真央、天月-あまつき-、あゆみくりかまき、THE ORAL CIGARETTES、オメでたい頭でなにより、CAPSULE / 中田ヤスタカ、感覚ピエロ、きゃりーぱみゅぱみゅ、クリープハイプ、コレサワ、Saucy Dog、さユり、サンボマスター、the shes gone、ズーカラデル、SCANDAL、ずっと真夜中でいいのに。、chelmico、teto、nano.RIPE、バックドロップシンデレラ、バンドハラスメント、Fear, and Loathing in Las Vegas、FINLANDS、藤原さくら、BRADIO、フレデリック、Bentham、POLYSICS、ポルカドットスティングレイ、ミオヤマザキ、MINAMI NiNE、横浜銀蝿40th、LAMP IN TERREN、緑黄色社会、LONGMANが出演する。今回の発表をもって、全出演アーティストが確定した。

オフィシャルサイトでは本日10月30日から11月4日まで、チケットの第5次先行抽選受付を実施する。

COUNTDOWN JAPAN 19/20

2019年12月28日(土)千葉県 幕張メッセ国際展示場1~11ホール

<出演者>

あいみょん / 赤い公園 / [ALEXANDROS] / 奥田民生 / Official髭男dism / King Gnu / GOOD4NOTHING / Creepy Nuts / 欅坂46 / ゴールデンボンバー / coldrain / SILENT SIREN / Survive Said The Prophet / SIRUP / Nothing's Carved In Stone / パスピエ / Hump Back / BiSH / FOMARE / フジファブリック / BREAKERZ / BABYMETAL / ベリーグッドマン / PENGUIN RESEARCH / マカロニえんぴつ / 魔法少女になり隊 / 宮本浩次 / ヤバイTシャツ屋さん / リーガルリリー / Little Glee Monster / locofrank



2019年12月29日(日)千葉県 幕張メッセ国際展示場1~11ホール / 幕張イベントホール

<出演者>

ASIAN KUNG-FU GENERATION / ACIDMAN / ASH DA HERO / amazarashi / 雨のパレード / アンジュルム / OLDCODEX / ORANGE RANGE / 9mm Parabellum Bullet / KREVA / ZAZEN BOYS / 佐野元春&THE COYOTE BAND / SHE'S / ジェニーハイ / SIX LOUNGE / Juice=Juice / 私立恵比寿中学 / 鈴木愛理 / ストレイテナー / sumika / dustbox / TOTALFAT / Nulbarich / HYDE / THE BACK HORN / ひかりのなかに / fhana / 04 Limited Sazabys / flumpool / フレンズ / マキシマム ザ ホルモン / MAN WITH A MISSION / MUCC / ユアネス / 夜の本気ダンス / reGretGirl / Reol



2019年12月30日(月)千葉県 幕張メッセ国際展示場1~11ホール / 幕張イベントホール

<出演者>

175R / indigo la End / ウルフルズ / ACE COLLECTION / OKAMOTO'S / KANA-BOON / KEYTALK / 木村カエラ / climbgrow / THE KEBABS / Co shu Nie / Cocco / KOTORI / サカナクション / G-FREAK FACTORY / シシド・カフカ / 四星球 / SUPER BEAVER / スキマスイッチ / SOIL&"PIMP"SESSIONS / TENDRE / NUMBER GIRL / ネクライトーキー / never young beach / HUSKING BEE / パノラマパナマタウン / ハルカミライ / ハンブレッダーズ / BIGMAMA / ビッケブランカ / FLOWER FLOWER / HEY-SMITH / Base Ball Bear / THE BAWDIES / Poppin'Party / milet / ヤングオオハラ / ROTTENGRAFFTY



2019年12月31日(火)千葉県 幕張メッセ国際展示場1~11ホール / 幕張イベントホール

<出演者>

秋山黄色 / 阿部真央 / 天月-あまつき- / あゆみくりかまき / androp / 打首獄門同好会 / 宇宙まお / m-flo / おいしくるメロンパン / THE ORAL CIGARETTES / オメでたい頭でなにより / CAPSULE / 中田ヤスタカ / 感覚ピエロ / きゃりーぱみゅぱみゅ / キュウソネコカミ / クリープハイプ / ゲスの極み乙女。 / go!go!vanillas / コレサワ / Saucy Dog / さユり / サンボマスター / the shes gone / ズーカラデル / SCANDAL / ずっと真夜中でいいのに。 / chelmico / teto / でんぱ組.inc / 10-FEET / 仲井戸“CHABO”麗市 / nano.RIPE / the HIATUS / バックドロップシンデレラ / バンドハラスメント / ヒトリエ / Fear, and Loathing in Las Vegas / FINLANDS / 藤原さくら / BRADIO / BLUE ENCOUNT / フレデリック / Bentham / POLYSICS / ポルカドットスティングレイ / ミオヤマザキ / MINAMI NiNE / め組 / MOSHIMO / 矢井田瞳 / 横浜銀蝿40th / Lucky Kilimanjaro / LAMP IN TERREN / 緑黄色社会 / LONGMAN / 忘れらんねえよ

※fhanaのhとnの間のaはアキュートアクセント付きが正式表記。

※Co shu Nieのoはいずれもウムラウト付きが正式表記。