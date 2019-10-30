Crossfaithが2020年2月よりヨーロッパツアー「Crossfaith presents 'Synchronicity Tour 2020'」を開催する。
ツアーは2月7日（現地時間）のスペイン・マドリード Sala Caracolを皮切りに、3月7日のイギリス・ニューカッスル・アポン・タイン Riverstageまで全13カ国で合計22公演が行われる。チケットの販売は11月1日スタート。
Crossfaith presents 'Synchronicity Tour 2020'
2020年2月7日（金）スペイン マドリード Sala Caracol
2020年2月8日（土）スペイン バルセロナ Razzmatazz
2020年2月10日（月）フランス パリ La Boule Noire
2020年2月11日（火）ベルギー アントワープ Trix
2020年2月13日（木）オランダ デンボス Willem Twee
2020年2月14日（金）ドイツ ベルリン Musik & Frieden
2020年2月15日（土）デンマーク コペンハーゲン Amager Bio
2020年2月16日（日）スウェーデン ストックホルム Debaser Strand
2020年2月18日（火）ドイツ ハンブルク Logo
2020年2月19日（水）ポーランド ワルシャワ Klub Hydrozagadka
2020年2月21日（金）オーストリア ウィーン Flex
2020年2月22日（土）ハンガリー ブダペスト Durer Kert
2020年2月24日（月）イタリア ミラノ Legend Club
2020年2月25日（火）ドイツ ミュンヘン Backstage
2020年2月26日（水）ドイツ ヴィースバーデン Schlachthof
2020年2月28日（金）スイス アーラウ Kiff
2020年2月29日（土）ドイツ ケルン Gebaude 9
2020年3月2日（月）イギリス ロンドン O2 Academy Islington
2020年3月3日（火）イギリス ブライトン CHALK
2020年3月4日（水）イギリス ノリッジ The Waterfront
2020年3月6日（金）イギリス ウルヴァーハンプトン KK's Steel Mill
2020年3月7日（土）イギリス ニューカッスル・アポン・タイン Riverstage