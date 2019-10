大輔が！ブイモンが！映画『デジモンLAST EVOLUTION 絆』本編映像web初解禁！

2020年2月21日公開の、「デジモン」シリーズ20周年記念作品映画『デジモンアドベンチャー LAST EVOLUTION 絆』から、新たな本編映像が解禁になった!







解禁された映像には、「デジモン」TVシリーズ第2弾となる『デジモンアドベンチャー02』(2000年4月2日〜2001年3月25日まで放送)のメインキャラクターである本宮大輔、一乗寺賢、井ノ上京、火田伊織の4名と、そのパートナーデジモンであるブイモン、ワームモン、ホークモン、アルマジモンが登場する。



『デジモンアドベンチャー02』は、『デジモンアドベンチャー』の世界から数年後を舞台に、本宮大輔ら新たな”選ばれし子どもたち”が、パートナーデジモンと冒険を繰り広げる物語。前作『デジモンアドベンチャー』の主人公・八神太一らも彼らの先輩という立場で登場し人気を博した作品だ。



本映像は7月28日(日)に舞浜アンフィシアターで行われたイベント「デジフェス2019」に当日来場したお客様のみ観ることができたもので、今回その映像からさらにキャラクターや撮影など映像としてブラッシュアップしたものが解禁となった。



成長した『02』のキャラクターを演じる新たなボイスキャストには、片山福十郎(本宮大輔役)、ランズベリー・アーサー(一乗寺賢役)、朝井彩加(井ノ上京役)、山谷祥生(火田伊織役)の4名が抜擢され、パートナーデジモンを演じる野田順子(ブイモン役)、高橋直純(ワームモン役)、遠近孝一(ホークモン役)、浦和めぐみ(アルマジモン役)は本作でも続投となる。



今回の映画では太一たちがいる日本だけではなく、海外も舞台の一つとして描かれていて……ますます期待が膨らむ映画『デジモンLAST EVOLUTION 絆』、公開までの冒険も楽しんで待とう!



■映画『デジモンアドベンチャー LAST EVOLUTION 絆』情報

【公開日】2020年2月21日(金)公開

【配給】東映

【スタッフ】

監督:田口智久 脚本:大和屋 暁 総作画監督:立川聖治 スーパーバイザー:関 弘美 キャラクターデザイン:中鶴勝祥 デジモンキャラクターデザイン:渡辺けんじ

アニメーション制作:ゆめ太カンパニー 製作:東映アニメーション

【キャスト】

花江夏樹、細谷佳正、三森すずこ、田村睦心、吉田仁美、池田純矢、榎木淳弥、M・A・O

坂本千夏、山口眞弓、重松花鳥、櫻井孝宏、山田きのこ、竹内順子、松本美和、徳光由禾

片山福十郎、ランズベリー・アーサー、朝井彩加、山谷祥生

野田順子、高橋直純、遠近孝一、浦和めぐみ



★公式サイト http://digimon-adventure.net/

【Twitter】https://twitter.com/Digi_advntr20th



(c) 本郷あきよし・東映アニメーション