『星と翼のパラドクス』が10月30日にバージョンアップの新モードを始動！

アーケード向けプロジェクト『星と翼のパラドクス』が2019年10月30日(水)に大型バージョンアップを行い、最大8人で協力プレイを楽しめる新モード『キザナ共闘戦線』を追加するという。



このゲームは、ゲームセンターなどのアーケード向けハイスピード対戦メカアクションで、世界観設定とアニメーションをサンライズが担当し、サンライズのプロデューサーに『機動戦士ガンダムUC 』の小形尚弘氏、キャラクターデザインに『新世紀エヴァンゲリオン』などの貞本義行氏、メカニックデザインに『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』の形部一平氏、『ゼノギアス』のギアデザインなどの石垣純哉氏といった一流のスタッフを迎えた、壮大なプロジェクトとなっている。

最新映像による高クオリティなアニメーションとハイスピードメカアクションが融合した最大8人対8人のオンライン対戦プレイが可能で、さらにゲーム内の動きに合わせて可動する体感筐体によるリアルなロボット搭乗体験が可能となっている。



今回の大型バージョンアップでは、最大8人で協力プレイを楽しめる新モード『キザナ共闘戦線』が始動。新モードには未確認の新機体『オキサイド』や、『オキサイド』を駆る謎の新キャラクター『ゴウセン』『キサラ』が登場する。また毎週水曜日には内容が更新される予定だ。

全国のプレイヤーとのマッチングはもちろん、同一店舗から最大8人で同時出撃することも可能になっている。



新モード紹介動画





