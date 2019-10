GOT7のジャクソン、リッチ・ブライアンを迎えた「タイタニック」のMV公開

人気KPOPボーイズ・グループ、GOT7のメンバーして知られるジャクソン・ワンが、10月25日にデビュー・ソロ・アルバム『ミラーズ』をリリース。その収録曲で88risingのリッチ・ブライアンをフィーチャーした「タイタニック」のミュージックビデオが公開されている。



今作についてジャクソンは、「『ミラーズ』には8曲収録されている。それらは8枚の鏡であり、あなたの気持ちを全て理解してくれる8人のソウルメイトとして考えて欲しいんだ。君が感じる痛み、努力、自信、ポジティブ精神、そして情熱の全てを理解してくれるんだ。人生の様々なステージで芽生える感情と、精神面での道のりなど、言葉にするのが難しいようなことを描写している作品だと思う」とコメント。先日公開された「タイタニック(feat.リッチ・ブライアン)」のMVには、ロサンゼルスを中心に活動しているダンス・パフォーマンス集団であるキンジャズが参加しており、ジャクソン自身も華麗なダンスを披露している。







アルバムには、他にもツイッターの世界トレンド・チャートで1位を獲得した「ブレット・トゥ・ザ・ハート」や、48時間でミュージック・ビデオが再生回数200万回を突破した「DWAY!」、そしてグラミー賞ノミネート歴を誇るアメリカのラッパー、ゴールドリンクと3回目のコラボとなる「バッド・バック(feat.ゴールドリンク)」などが収録。また、インドネシアのポップ・シンガーであるステファニー・ポエトリとコラボレーションを果たした「アイ・ラブ・ユー3000」が現在中国のシングル・チャート1位を獲得しており、『ミラーズ』では特別に同曲の中国語バージョンも披露している。









<リリース情報>







ジャクソン・ワン

『ミラーズ』

配信中



収録曲:

1.ブレット・トゥ・ザ・ハート / Bullet To The Heart

2.オン・ザ・ロックス / On The Rocks

3.DWAY! / DWAY!

4.アンレス・アイム・ウィズ・ユー / Unless Im With You

5.バッド・バック (feat.ゴールドリンク) / Bad Back (feat. GoldLink)

6.タイタニック (feat.リッチ・ブライアン) / Titanic (feat. Rich Brian)

7.フェイデッド / Faded

8.愛(「アイ・ラブ・ユー3000」の中国語バージョン) / 爱 (I Love You 3000 Chinese Version)