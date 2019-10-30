Mr.ChildrenのライブDVD / Blu-ray「Mr.Children Dome Tour 2019 "Against All GRAVITY"」が12月25日にリリースされる。
本作には、4月から全国6都市で行われたライブツアー「Mr.Children Dome Tour 2019 "Against All GRAVITY"」のうち、5月26日に行われた愛知・ナゴヤドーム公演の模様を収録。最新アルバム「重力と呼吸」の収録曲はもちろん、「HANABI」「Sign」「名もなき詩」「CANDY」「旅立ちの唄」など当日披露された計21曲を、曲間のMCも含めて堪能することができる。また本作には特典として5月20日の東京・東京ドーム公演の音源を収めたライブCD2枚組が付属する。
Mr.Children「Mr.Children Dome Tour 2019 "Against All GRAVITY"」収録内容
DVD DISC 1
01. OPENING
02. Your Song
03. Starting Over
04. himawari
05. S.MC
06. everybody goes ～秩序のない現代にドロップキック～
07. MC
08. HANABI
09. Sign
10. MC
11. 名もなき詩
12. MC
13. CANDY
14. 旅立ちの唄
15. MC
16. ロードムービー
17. addiction
18. Dance Dance Dance
19. Monster
DVD DISC 2
20. SUNRISE
21. Tomorrow never knows
22. Prelude
23. innocent world
24. 海にて、心は裸になりたがる
25. SINGLES
26. Worlds end
27. MC
28. 皮膚呼吸
29. END ROLL
※Blu-rayはDISC 1に全曲収録
※記事初出時、発売日に誤りがありました。訂正してお詫びいたします。