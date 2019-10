Mr.ChildrenのライブDVD / Blu-ray「Mr.Children Dome Tour 2019 "Against All GRAVITY"」が12月25日にリリースされる。

本作には、4月から全国6都市で行われたライブツアー「Mr.Children Dome Tour 2019 "Against All GRAVITY"」のうち、5月26日に行われた愛知・ナゴヤドーム公演の模様を収録。最新アルバム「重力と呼吸」の収録曲はもちろん、「HANABI」「Sign」「名もなき詩」「CANDY」「旅立ちの唄」など当日披露された計21曲を、曲間のMCも含めて堪能することができる。また本作には特典として5月20日の東京・東京ドーム公演の音源を収めたライブCD2枚組が付属する。

Mr.Children「Mr.Children Dome Tour 2019 "Against All GRAVITY"」収録内容

DVD DISC 1

01. OPENING

02. Your Song

03. Starting Over

04. himawari

05. S.MC

06. everybody goes ~秩序のない現代にドロップキック~

07. MC

08. HANABI

09. Sign

10. MC

11. 名もなき詩

12. MC

13. CANDY

14. 旅立ちの唄

15. MC

16. ロードムービー

17. addiction

18. Dance Dance Dance

19. Monster

DVD DISC 2

20. SUNRISE

21. Tomorrow never knows

22. Prelude

23. innocent world

24. 海にて、心は裸になりたがる

25. SINGLES

26. Worlds end

27. MC

28. 皮膚呼吸

29. END ROLL

※Blu-rayはDISC 1に全曲収録

※記事初出時、発売日に誤りがありました。訂正してお詫びいたします。