GFRIEND、JAPAN 1stフルアルバムより「Fallin’ Light（天使の梯子）」MV公開

韓国6人組ガールズグループGFRIENDが、11月13日にリリースするJAPAN 1stフルアルバム『FallinLight』より、リード曲「Fallin Light(天使の梯子)」のMVを公開した。



日本オリジナル楽曲の今作は、「光」が物語の象徴となっており、別れを光のない人生と例え、恋した相手を待つ間は光のない暗闇で表現し、再びその相手がそばに戻って来るのを「光が近づいている」と、揺れ動く感情を光や影で表現した作品となっている。叙情的な旋律に合わせた、メンバーそれぞれの揺れ動く表情に注目して欲しい。ダンスシーンでは、「光」や「梯子」を連想させるダンスも盛り込まれていて、力強さの中にも切なさや繊細さ、希望など様々な感情が表現されている内容となっている。







また、本日10月30日より「Fallin Light(天使の梯子)」のサブスク・ダウンロード配信も開始された。





<リリース情報>



GFRIEND

JAPAN 1st Full ALBUM『Fallin Light』



発売日:2019年11月13日(水)

初回限定盤(CD+DVD+PHOTO BOOK)価格:5000円(税抜)

・「サイン会抽選参加券」封入

通常盤(CD)価格:2273円(税抜)

・「全員ハイタッチ会参加券」・「全員ハイタッチ会参加補助券」、計2種のうち1種ランダム封入(初回製造分のみ封入)



=CD収録楽曲=※全タイプ共通

1. Fallin Light (天使の梯子)

2. Emotional Days

3. Memoria

4. 恋の始まり

5. FLOWER

6. My My My!

7. 夜 (Time for the moon night)-JP ver.-

8. SUNRISE -JP ver.-

9. La pam pam

10. Beautiful

+Bonus Track. My Buddy -JP ver.-



=DVD収録内容=

1. GFRIEND spring tour 2019 "BLOOM" LIVE DIGEST

2. Fallin Light (天使の梯子) [Music Video]



<イベント情報>

JAPAN 1st Full ALBUM

『Fallin Light』リリースイベント



2019年11月14日(木) 東京:AKIBA SQUARE

2019年11月15日(金) 大阪:大阪ビジネスパーク 円形ホール

※変更になる可能性もございます。

※会場への直接のお問い合わせはご遠慮下さい。



アジアツアー

「2019 GFRIEND ASIA TOUR [GO GO GFRIEND!] in YOKOHAMA」



2019年11月17日(日)パシフィコ横浜

時間:開場 16:00 / 開演 17:00(予定)



・チケット:全席一律 9800円(税込)

ローソンチケット受付URL:https://l-tike.com/gfriend

チケットぴあ受付URL:https://w.pia.jp/t/gfriend/

イープラス受付URL:https://sp.eplus.jp/ath/word/87520

※上記受付は全て先着順となります。



ファンミーティング

「GFRIEND JAPAN 1st FAN MEETING」



2020年1月11日(土)LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂)

時間:開場 17:00 / 開演 18:00

チケット価格:8800円(税込)



GFRIEND JAPAN OFFICIAL SITE:https://gfriendofficial.jp