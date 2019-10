◆ 日本代表を日本代表が後押し!



NPBエンタープライズは30日、いよいよあす31日から幕を開ける「ENEOS 侍ジャパンシリーズ 2019」において、初戦に当たる31日(木)のカナダ戦の始球式を、ラグビー日本代表の田村優選手が務めることを発表した。



初の自国開催となったワールドカップで史上初のベスト8進出を果たし、国民に夢と希望を与えたラグビー日本代表・ブレイブブロッサムズ。今回はひと足先に世界の強豪との戦いを終えた日の丸戦士が、これから世界の頂点に挑む侍ジャパンにそのスピリットを継承する。



田村選手は愛知県出身の30歳で、正確なパスとキックが武器の司令塔。バックラインを巧みに操りながら、今大会ではペナルティーゴールやコンバージョンで得点も量産。積み上げた「51得点」は、決勝・3位決定戦前の現時点で得点王争いのトップにつけている。



ラグビーボールを白球に持ち替えて、沖縄の地から世界の頂を目指す侍ジャパンにエールを…。どんな投球を見せてくれるのか、試合前から目が離せない。





◆ 侍ジャパン・このあとの日程



【ENEOS 侍ジャパンシリーズ2019「日本 vs カナダ」】



▼ 10月31日(木)

vs.カナダ(沖縄セルラー)



▼ 11月1日(金)

vs.カナダ(沖縄セルラー)





【第2回 WBSC プレミア12】



▼ オープニングラウンド

11月5日(火) vs. ベネズエラ

11月6日(水) vs. プエルトリコ

11月7日(木) vs. チャイニーズ・タイペイ



▼ スーパーラウンド

・11月11日~11月16日



▼ 決勝

・11月17日





☆詳細は侍ジャパン・公式サイトまで。