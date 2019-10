クルアンビン入手困難だったライブ盤が初CD化、ロングTシャツ付＆LP盤も

クルアンビンが、これまで入手困難だった唯一のライブ盤LP『Live At Lincoln Hall』の初CD音源を12月6日にリリースすることを発表した。



シカゴのリンカーン・ホールで行われたライブ音源が収録された本作は、クルアンビンにとって、初のライブ盤作品として1500枚限定LPでのみリリースされた作品。後世に残る名盤として人気の高い2ndアルバム『Con Todo El Mundo』の収録曲を中心に、彼らのライブの定番となっているメドレーもしっかり収録された『Live At Lincoln Hall』。まるでミュージカルや演劇のごとく、オーディエンスを別世界へ誘う、彼らのステージの魅力がそのまま詰まった作品となっている。



また、ロングTシャツ付セットや、日本限定カラーとなるホワイト盤LPの発売も決定した。詳細は以下より。





<リリース情報>





クルアンビン

『Live At Lincoln Hall』



発売日:2019年12月6日(金)

国内盤CD(国内盤特典:解説書封入)1800円(税抜)

国内盤CD(ロングTシャツ付)6000円(税抜)



=収録曲=

1. Como Me Quieres

2. Lady and Man

3. Evan Finds the Third Room

4. Lincoln Hall Potpourri

The Next Episode, It Wa A Good Day, Got Your Money, Electric Relaxation, Your Love, Sun Goddess, Time: Donuts of the Heart, Nothin But a G Thang, Summer Madness

5. Maria Tambien

6. People Everywhere