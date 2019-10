ヴァン・ヘイレン、過去に発表した「日本盤」シングル13枚を復刻したBOX発売

ヴァン・ヘイレンが、1978年から1984年までの間に日本でリリースした13枚のシングル盤を復刻した豪華ボックス・セット『日本盤シングルズ 1978-1984(原題:THE JAPANESE SINGLES 1978-1984)』が、12月25日に発売されることが決定した。



日本盤シングルのスリーヴ・アートワークを再現し、13枚の7インチ・シングルをシガレット・スタイルのボックスに封入したこのシングルボックスセット。日本盤には、日本独自フォトブック、そしてヴァン・ヘイレンのロゴ入りドーナツ盤シングル・アダプターが特典として封入される予定。



収録されているのは、1978年の『炎の導火線(原題: VAN HALEN)』から1984年の『1984』まで、ヴァン・ヘイレンがリリースした初期6枚のアルバムから日本でシングル・カットされた全13枚のシングル盤。デビュー・アルバムと『1984』は、共に全米のみのセールスが1000万枚を超え、ダイアモンド・ディスクに認定された数少ないアルバムの中の一枚となっており、世界的にも爆発的なセールスを記録したアルバムである。





<リリース情報 >







ヴァン・ヘイレン

『日本盤シングルズ 1978-1984/ THE JAPANESE SINGLES 1978-1984』(国内盤)



発売日:2019年12月25日(水)

価格:22000円(税抜)

輸入盤国内仕様 / 完全限定盤 / 日本盤用特典付 / 解説・歌詞・対訳付



日本盤特典

●日本盤限定フォトブック

●VHロゴ入りドーナツ盤シングル・アナログ用アダプター



=BOX収録曲=

【Disc 1】

A. You Really Got Me / ユー・リアリー・ガット・ミー

B. Atomic Punk / アトミック・パンク



【Disc 2】

A. Aint Talkin Bout Love / 叶わぬ賭け

B. Runnin With The Devil / 悪魔のハイウェイ



【Disc 3】

A. On Fire / 炎の叫び

B. Jamies Cryin / ジェイミーの涙



【Disc 4】

A. Dance The Night Away / 踊り明かそう

B. Spanish Fly / スパニッシュ・フライ



【Disc 5】

A. Somebody Get Me A Doctor / 必殺のハード・ラヴ

B. Women In Love / ウィメン・イン・ラヴ…



【Disc 6】

A. And The Cradle Will Rock... / ロックン・ロール・ベイビー

B. Could This Be Magic? / 戦慄の悪夢



【Disc 7】

A. Unchained / アンチェインド

B. So This Is Love? / これが愛だって



【Disc 8】

A. (Oh) Pretty Woman / プリティ・ウーマン

B. Happy Trails / ハッピー・トレイルズ



【Disc 9】

A. Dancing In The Street / ダンシング・イン・ザ・ストリート

B. The Full Bug / ザ・フル・バグ



【Disc 10】

A. Jump / ジャンプ

B. House Of Pain / ハウス・オブ・ペイン



【Disc 11】

A. Ill Wait / ウェイト

B. Girl Gone Bad / ガール・ゴーン・バッド



【Disc 12】

A. Panama / パナマ

B. Drop Dead Legs / ドロップ・デッド・レッグス



【Disc 13】

A. Hot For Teacher / ホット・フォー・ティーチャー

B. Little Dreamer / リトル・ドリーマー



ヴァン・ヘイレン オフィシャルHP:http://www.van-halen.com/