イートン&ソトの2者連続弾で逆転!バーランダーを再び攻略



ヒューストン・アストロズとワシントン・ナショナルズによるワールドシリーズ第6戦が29日(日本時間30日)、アストロズの本拠地ミニッツメイド・パークで行われ、ナショナルズが勝利。シリーズ3勝3敗のタイとして、決着は最終第7戦に持ち込まれることになった。



アストロズが敵地で3連勝して2年ぶり世界一へ王手、ナショナルズが崖っぷちに立たされて迎えた第6戦。アストロズはジャスティン・バーランダー投手、ナショナルズはスティーブン・ストラスバーグ投手と第2戦で投げ合った先発2人が再びヒューストンの地で顔を合わせた。



試合は初回から動く。まず先手を取ったのはナショナルズ。先頭のトレイ・ターナー内野手がチャレンジの末に内野安打で出塁すると、送りバントで1死二塁となった後に3番のアンソニー・レンドーン内野手の中前への適時打によって1点を先制した。



するとアストロズも、直後の攻撃で先頭のジョージ・スプリンガー外野手が二塁打で出塁。ストラスバーグの暴投で三塁に走者を進めると、続く2番ホセ・アルトゥーベ内野手が左翼フェンスギリギリへの犠飛を放ってすぐさま同点に追い付く。



さらにアストロズは2死から4番のアレックス・ブレグマン内野手が94マイル(約151キロ)のツーシームを完璧に捉えると、打球は左翼スタンドに突き刺さるソロ本塁打となって2-1と勝ち越しに成功した。



2回~3回はバーランダー、ストラスバーグがともに無失点。特に3回は両者3者凡退に打ち取り、投手戦に突入する雰囲気を漂わせる。4回も得点圏を含めて2人の走者を置いたが、ピンチをしのいで打線の奮起を待った。



3イニング連続で得点が入らず、この状況を先に破ったのは追うナショナルズだった。5回、1死から2番のアダム・イートン外野手がバーランダーに対して85.1マイル(約137キロ)のスライダーを捉え、これが右翼スタンドへのソロ本塁打となって2-2の同点。



さらに2死から4番のフアン・ソト外野手も95.9マイル(約154キロ)のフォーシームを右翼2階スタンドへ2者連続のソロ本塁打を放ち、3-2と逆転した。ソトはこれでシリーズ3本目の本塁打としている。



試合をひっくり返したナショナルズは、指揮官が第7戦での登板を明言していたマックス・シャーザー投手がブルペンへ。僅差ということもあり、そのまま投球練習を開始した。



一方のアストロズは、6回から継投。5回3失点のバーランダーはまたもワールドシリーズの勝利はならなかった。打線も依然としてストラスバーグの前に走者は出すもののあと一本が出ず。6回は無死から走者を出しながら、2者連続で併殺崩れともどかしい攻撃が続いた。









1つのジャッジで運命混沌も…頼れる主砲が意地の一発



終盤の7回、ナショナルズの攻撃でアクシデントが起こる。アストロズ2番手のブラッド・ピーコック投手に対して先頭のヤン・ゴームズ捕手が右前安打で出塁すると、続くターナーの当たりはボテボテの投ゴロだったが、ピーコックの送球が逸れて走者がそれぞれ進塁。無死二、三塁の大チャンスを迎えた。



しかし、この時にターナーが一塁線のラインの内側に入ったとして「守備妨害」を宣告され、1死一塁となった。この判定にナショナルズのデーブ・マルティネス監督が激高。猛抗議の末にチャレンジを促したが判定は覆らなかった。



それでも、この猛抗議で火が付いたのか、アストロズ3番手のウィル・ハリス投手から3番のレンドーンが左翼へ2ラン本塁打を放ち5-2とリードを広げた。



追加得点でより優位な態勢となったナショナルズだが、イニング間に怒りが収まらないマルティネス監督がさらなる猛抗議で退場処分。チームは指揮官を欠く中で終盤の攻防を迎えることになった。



ナショナルズは3点差がついたことでブルペンで投球していたシャーザーが手を止め、7回は引き続きストラスバーグが続投。ストラスバーグは90球を越えながらアストロズの下位から上位に繋がる打線を3者凡退に打ち取って流れを渡さない。



ストラスバーグは8回も無失点とし、打線はレンドーンがアストロズ5番手のクリス・デベンスキー投手から2点適時打を放って7-2とダメ押し。そして8回まで102球を投げていたストラスバーグが9回も続投した。



ストラスバーグは先頭の5番ユリ・グリエル内野手を二ゴロに打ち取ったところで交代。この日8回1/3、104球(ストライク65球)を投げて被安打5、与四球2、奪三振7、失点2の熱投でマウンドをクローザーのショーン・ドゥーリトル投手に託した。



そのドゥーリトルはヨーダン・アルバレス外野手を左飛に打ち取り2アウトとしたが、カルロス・コレア内野手に左翼フェンス直撃の二塁打を浴びる。それでも、続く8番のロビンソン・チリノス捕手を打ち取って試合終了。ナショナルズが7-2で勝利し、シリーズ対戦成績を3勝3敗のタイとして最終第7戦に望みを繋いだ。



あすは球団初のワールドシリーズ制覇を懸ける試合となる。マルティネス監督は第5戦で登板を回避したマックス・シャーザー投手を先発させると明言しており、ストラスバーグに続く力投が期待される。一方のアストロズは、2年ぶりの世界一へ向けて負けられない状態。シリーズ初の本拠地での勝利が、世界一の瞬間となるのか注目だ。









