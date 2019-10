人気声優ユニット・スフィア それぞれの“マイヒーロー”を熱く語る！

今年結成10周年を迎えた寿美菜子、高垣彩陽、戸松遥、豊崎愛生による人気声優ガールズユニット「スフィア」が期間限定パーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「THE QUARTER~スフィアの10s is Wonder!!~」。10月22日(火・祝)の放送は、「ウルトラマンタイガ」エンディングテーマ「Sign」のリリースを記念して、メンバー4人が、それぞれの“マイヒーロー”を熱く語りました。(TOKYO FM「スフィアの10s is Wonder!!」2019年10月22日(火・祝)放送より)寿:私のマイヒーローは、「TIGER & BUNNY」という2011年のTVアニメ。ブルーローズ役で出演させてもらって、一緒に歩ませてもらった時間が、とても大切で。「TIGER & BUNNY」という作品は、それぞれヒーローであることが一般的に普及して、“ヒーローが会社員”みたいな仕事として行われる世界観。ブルーローズは歌手になりたくて、本当はバーでピアノを弾き語ったりする女の子。だけど、ヒーローになったほうが、会社のスポンサーも付いてくれて、早くデビューできると葛藤する女子高生なんです。どのヒーローもみんな悩みがあって、家族や自分の生き方を考えている。そのマインドが、ヒーローたちの泥臭くてカッコいい部分だったと思っています。戸松:「ドラゴンボール」シリーズというと、本当に世代が広くて、最初のシリーズは私の生まれる前から始まっている。そこから「Z」があったり「GT」があって、2017年に「ドラゴンボール超」がオンエアされたんです。マンガでも世界観や有名な登場人物をなんとなく覚えていて、ふわっとしたなかで久しぶりに触れたら、「こんなに面白い作品があるのか!」というくらい、すごくハマっちゃって。毎日の生きがいだったの、「ドラゴンボール超」を観ることが。主人公の悟空のように自分がなれるわけじゃないけど、悟空の考え方や、仲間を想うまっすぐな行動に、泣ける。悟空がたまに再起不能になって、他のキャラクターたちが「悟空がいなくても守るんだ、地球を」と思う熱い絆が、本当にすごく泣けるし、心を清めてくれます。豊崎:私が選んだマイヒーローは、「けいおん!」。美菜ちゃん(寿の愛称)も一緒に出演していました。今日は、私が演じた平沢唯ちゃんをピックアップさせてもらうことになりましたが、言ってしまえば、自分が演じたキャラクター全部が、私にとってマイヒーローだと日々思っています。役作りする時も、“自分のキャラクターをどれだけ好きになるか”から始まっているし、声優をやる上で大切にしていることです。毎回毎回、演じるたびに、キャラクターに憧れみたいな想いを持っています。自分の中でヒーローになれる瞬間が、声優の楽しさだし、やりがい。これからも自分が“ちょっと困ったな”と迷ったとき、演じてきたキャラクターたちが、誰よりも私の背中を押してくれるような気がする。これからもそういう子たちを増やして、観てくれる人にもヒーローだと思ってもらえるようなお芝居が、できればいいなぁ。高垣:私、高垣彩陽の永遠のヒーローは……ミッキーマウス! 昔やってた「ミッキー・マニア」というパレードを最近観たんですよ。東京ディズニーランドが35周年を迎え、歴代のパレードやショーを集めたBlu-ray(「東京ディズニーリゾート 35周年 アニバーサリー・セレクション」)が出たんですね。うちの家族もディズニー大好きで、それを父が母に買ってあげたんですよ。全員:あらー! 素敵ー!寿:ヒーローだわ、それも。高垣:そう、それでいうとね、たしかにパパもヒーローだなって思うんです。豊崎:パパ、ミッキーじゃん。高垣:昔ね、ディズニーランドに行くと、パレードの場所取りだったり、(アトラクションに)並ぶんですが、子どもがちっちゃいから「お手洗い行きたい」というと、絶対「いいよ、行ってきな」と待ってくれているのはパパだったなと。全員:わー!高垣: (ミッキーは)永遠のヒーローだし、いつ行っても夢をくれる。子どもから大人まで別世界に連れていってくれるじゃないですか。ヒーローって誰だろうなと思ったときに、永遠のスーパースターだなと思い、挙げさせてもらいました。それにね、(スフィアの)みんなでディズニー行きたいのよ!全員:行きたいねー!寿:4人で行ったことないんですよ。出会って14年だけど。高垣:ぜひディズニーランド行きたいんだよね、4人で。そんな夢が叶いますように!そんなスフィアの22枚目のシングル「Sign」は10月23日(水)にリリースされたばかり。カップリングの「Life is Wonder!!」も、現在TOKYO MXで放送中のドラマ「劇団スフィア」の主題歌です。ぜひ両方チェックしてください!<番組概要>番組名:THE QUARTER~スフィアの10s is Wonder!!~放送日時:毎週火曜25:00~25:30パーソナリティ:スフィア番組Webサイト:http://mv-sp.gsj.bz/view.page/menu/program/quarter/top